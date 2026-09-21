"Дуже погана історія": нардеп Гончаренко виявив у своїй машині прослушку (відео)

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що в автомобілі, яким користуються і він, і члени його родини, виявлено пристрій для прослуховування.

Парламентарій зняв відео, на якому показав пристрій, виявлений під порогом автомобіля. Він викликав поліцію, яка на момент зйомки вже була на місці, а також заявив, що чекає на прибуття слідчо-оперативної групи.

"Друзі, ну, прослуховування в автомобілі народного депутата, члена постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), голови ТСК Верховної Ради — це дуже погана історія, дуже погана. Я про це говоритиму в Раді, у ПАРЄ, так просто я це не залишу", — запевнив Гончаренко.

Він упевнений, що таким чином хтось хоче чинити на нього тиск, підкресливши, що з тиском у нього "все гаразд".

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Народний депутат зазначив, що ті, хто це зробив, "займаються дурницями".

"Розумію, що владі дуже не до вподоби і питання, які я ставлю, і ВСК, але що поробиш. Нічого. Вони шукають спосіб, як би це прослухати", — констатує автор відео.

Гончаренко радить їм підписатися на його сторінки в соціальних мережах, щоб бути в курсі всього, чим він займається.

"Тож, друзі, розбиратимемося з цим, а тим, хто цим займається… Краще б ви займалися реальною злочинністю, корупцією, російською агентурою, багатьма іншими проблемами, що є у нас у країні, ніж ось цим", — підсумував депутат.

У поліції поки що не прокоментували цю інформацію.

Буквально кілька днів тому про те, що в його автомобілі було виявлено пристрій, схожий на пристрій для прослуховування, говорив і мер Львова Андрій Садовий. За його словами, "жучок" у машині знайшли рівно через рік після того, як аналогічний пристрій було виявлено в його службовому кабінеті.

Нагадаємо, Гончаренко розповів, чому Кравченко виступив проти НАБУ.