Можливо, прослушка: мер Львова Садовий знайшов у службовому авто дивний пристрій (відео)

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в його службовому автомобілі було виявлено пристрій, схожий на пристрій для прослуховування.

Він показав свою знахідку підписникам у соціальних мережах, зазначивши, що подібне з ним трапляється вже не вперше.

"Що це таке? Ну, важко сказати. Але тут видно, що є антена, якась SIM-картка, різні пристрої", — каже він, тримаючи в руках знайдений пристрій.

Садовий припускає, що це пристрій для прослуховування, оскільки інакше важко пояснити його наявність у машині.

Посадовець розповів, що пристрій виявили випадково. За його словами, за останній місяць двічі акумулятор у машині повністю розряджався, а права стійка авто почала "стукати". Коли автомобіль перевірили, з’ясувалося, що в ньому є сторонній предмет.

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Мер зазначив, що не має ні найменшого уявлення, хто міг залишити це в машині.

"Але якщо це зроблено офіційно, за рішенням суду, нашими органами, гаразд, будь ласка. Прийдіть і заберіть", — сказав він.

Якщо ж пристрій є "нічийним", то це питання може зацікавити правоохоронні органи, вважає Садовий.

"Якщо ж усе це законно, то, будь ласка, встановіть ще раз. Тільки вже якщо робите, то щоб акумулятор не розряджався, бо машина має завжди бути справною", — підсумував він.

Також автор відео нагадав, що рівно рік тому в його кабінеті виявили прихований мікрофон. Міська рада звернулася до поліції, але конкретної відповіді так і не отримала.

15 травня цього року невідомий перехожий облив мера Львова Андрія Садового якоюсь рідиною, коли той йшов на роботу. Пізніше мер зазначив, що не очікував такого резонансу, і подякував за підтримку.

Він назвав те, що сталося, хуліганством, а не замахом, і додав, що раніше вже зазнавав нападів, тому "йому це не вперше".

Нагадаємо, що під Києвом вдерлися до будинку мера Броварів Ігоря Сапожка.