Под Киевом вломились в дом мэра Броваров Игоря Сапожко: избили и ограбили

Прошлой ночью пятеро неизвестных напали на семью мэра, украли 10 тысяч долларов и драгоценности.

Нападение произошло в селе Гнедин Киевской области, сообщает Интерфакс-Украина.

Полиция открыла уголовное производство, поиски нападавших продолжаются. Сообщается, что нападение произошло в районе 21:00-22:00.

"Группа неизвестных людей ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, они забрали имущество", — комментируют событие в ГУ Нацполиции в Киевской области.

Состояние здоровья мэра уточняется.

Ассоциация городов Украины во главе с Виталием Кличком также обратились к правоохранителям с просьбой установить, не было ли связано дело с его политической деятельностью. В скором времени в Броварах будут выборы, в которых Сапожко планирует принять участие.

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Игорь Сапожко родился в Киеве. С 2006 года являлся депутатом и секретарем Броварского горсовета. С 2008 года был исполняющим обязанности мэра. С 2010 победил на выборах мэра от "Партии регионов". Вышел из нее во время Революции достоинства.

Напомним, что суд отменил итоги голосования в Броварах на должность мэра города. Иск подал кандидат в мэры от партии "Голос" Андрея Саука.