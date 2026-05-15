Андрія Садового облили невідомою рідиною в центрі Львова: перші деталі

Близько 10:40 години 15 травня невідомий перехожий облив мера Львова Андрія Садового якоюсь рідиною.

Інцидент стався на площі Ринок у центрі міста, повідомили в поліції регіону.

За інформацією правоохоронців, перехожий, побачивши чиновника, підбіг до нього і хлюпнув невстановленою рідиною.

Уже невдовзі особу зловмисника встановили. Це 46-річний місцевий житель. Його затримано.

На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського райуправління поліції №1 і поліції області. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 ККУ (хуліганство). Санкція статті, серед іншого, передбачає до п'яти років обмеження волі.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела повідомляє, що рідиною була звичайна вода.

"За попередніми даними, затриманий — Іван Стебко, 1980 року народження, львів'янин. Раніше в нього вже були проблеми із законом — зокрема через грабежі та наркотики. Також, за моєю інформацією, чоловік наркозалежний", — ідеться в повідомленні.

Оскільки фігурант облив водою навіть посадову особу, йому може загрожувати не лише штраф або пробаційне спостереження, а й реальний термін.

Андрій Садовий на момент написання матеріалу ще ніяк не прокоментував напад на себе.

Нагадаємо, у березні Андрій Садовий звернувся до поліції та прокуратури через продаж наркотичних речовин під виглядом сувенірів у місті.

