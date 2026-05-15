Андрея Садового облили неизвестной жидкостью в центре Львова: первые детали

Около 10:40 часов 15 мая неизвестный прохожий облил мэра Львова Андрея Садового какой-то жидкостью.

Инцидент произогел а площади Рынок в центре города, сообщили в полиции региона.

По информации правоохранителей, прохожий, увидев чиновника, подбежал к нему и плеснул неустановленной жидкостью.

Уже вскоре личность злоумышленника установили. Это 46-летний местный житель. Он задержан.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского райуправления полиции №1 и полиции области. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 УКУ (хулиганство). Санкция статьи, среди прочего, предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Досудебное расследование продолжается, производятся неотложные следственные действия.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники сообщает, что жидкостью была обычная вода.

"По предварительным данным, задержанный — Иван Стебко, 1980 года рождения, львовянин. Ранее у него уже были проблемы с законом — в частности из-за грабежей и наркотиков. Также, по моей информации, мужчина наркозависим", — говорится в сообшении.

Поскольку фигурант облил пксть даже и водой должностное лицо, ему может грозить не только штраф или пробационное наблюдение, но и реальный срок.

Андрей Садовый на момент написания материала еще никак не прокомментировал нападение на себя.

Напомним, в марте Андрей Садовый обратился в полицию и прокуратуру из-за продажи наркотических веществ под видом сувениров в городе.

