Скандал во Львове: Садовый обратился в полицию из-за опасных "сувениров"

Городской голова Львова Андрей Садовый обратился в полицию и прокуратуру из-за продажи наркотических веществ под видом сувениров в городе. Речь идет о сети магазинов U420, где, по данным расследования, реализовывали продукцию с запрещенными веществами, доступную даже для подростков.

Во Львове зафиксировали деятельность сети магазинов, где под видом сувениров продавали вещества с признаками наркотических, сообщили ZAXID.NET. Речь идет о сети U420, которая начала работать в Киеве, а впоследствии быстро расширилась до примерно 30 магазинов в разных городах Украины. Во Львове сейчас функционирует восемь таких точек, также сеть представлена в Харькове, Днепре и Одессе.

"Сегодня на сессии мы говорили о журналистском расследовании Bihus.Info относительно так называемых "сувенирных магазинов". За красивой вывеской там продают психотропные вещества. Я не сомневаюсь в достоверности этих материалов — поэтому уже обратился к правоохранителям с требованием дать правовую оценку и остановить это", — сообщил городской голова Андрей Садовый

Магазины позиционируют себя как заведения с продукцией на основе легализованного каннабиса. В то же время в продаже есть так называемые "сувениры", среди которых гашиш и джоинты. Журналисты Bihus.Info приобрели эту продукцию и передали ее на исследование в две лаборатории — частную и государственную, в частности в экспертно-криминалистический центр МВД.

Результаты анализа показали, что в составе товаров есть синтетические каннабиноиды — вещества, оборот которых в Украине запрещен. Речь идет о разновидности спайса, который из-за неконтролируемого производства может иметь непредсказуемый состав. Он может представлять серьезную опасность для здоровья, включая риск отравлений или даже остановки сердца. После журналистского расследования народный депутат Роман Грищук сообщил, что обратился к министру внутренних дел с просьбой проверить деятельность сети U420.

Во время сессии Львовского городского совета 26 марта депутат от "Голоса" Виктория Христенко зачитала обращение в правоохранительные органы с требованием проверить деятельность магазинов U420. Она заявила, что ее 13-летняя дочь смогла беспрепятственно приобрести эти "сувениры" и получила инструкцию по их употреблению.

"Беспокойство вызывает и то, что такая продукция есть в легкой доступности для подростков и молодежи. К сожалению, они активно посещают эти заведения", — отметила Виктория Христенко.

Напомним, что расследование журналистов показало наличие психотропных веществ в "сувенирах" сети U420. Лабораторные анализы подтвердили содержание синтетических каннабиноидов, оборот которых запрещен в Украине. Также отмечалось, что продукцию активно рекламировали украинские блогеры, что вызвало общественный резонанс.

Ранее мы также информировали, что вокруг рекламы этой сети возник скандал в соцсетях. Известные блогеры и публичные лица продвигали продукцию U420, что вызвало волну критики. В частности, актер Тарас Цимбалюк публично извинился за участие в такой рекламе.