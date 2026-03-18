Порочная реклама: военный набросился на Цимбалюка и сестру девушки погибшего Комарова
Украинский военный Вицик резко раскритиковал актеров и блогеров, которые рекламируют сомнительные сервисы, в частности онлайн-казино, или продажу наркотиков. Под его волну возмущения попали Тарас Цимбалюк и сестра девушки погибшего Комарова — Эсти.
В своей заметке военный эмоционально высказался относительно такой рекламы, назвав ее аморальной и опасной для общества.
"Считаю, что оба должны понести ответственность за данный поступок с последующей блокировкой страниц — навсегда. Я никогда не переходил на личности, но не в этом случае", — написал он.
Вицик также призвал украинцев массово отписываться от блогеров и публичных лиц, которые продвигают азартные игры или, по его словам, "наркотические" зависимости.
По его словам, подобная реклама имеет реальные трагические последствия. Военный привел примеры из жизни, когда мужчины, поддавшись влиянию такой рекламы, теряли контроль над собой: накапливали долги, разрушали семьи и в конце концов доходили до самоубийства.
"Было много случаев, когда мужчина повелся на такую рекламу, получил долги, его бросила жена, он подсел на эти все штуки — а в результате застрелился", — отметил он.
Кроме того, в соцсетях возник скандал из-за видео о смерти известного героя соцсетей — Деда Толи. Пользователи заметили, что в ролике, посвященном его памяти, появилась реклама онлайн-казино.