Порочная реклама: военный набросился на Цимбалюка и сестру девушки погибшего Комарова

Украинский военный Вицик резко раскритиковал актеров и блогеров, которые рекламируют сомнительные сервисы, в частности онлайн-казино, или продажу наркотиков. Под его волну возмущения попали Тарас Цимбалюк и сестра девушки погибшего Комарова — Эсти.

В своей заметке военный эмоционально высказался относительно такой рекламы, назвав ее аморальной и опасной для общества.

"Считаю, что оба должны понести ответственность за данный поступок с последующей блокировкой страниц — навсегда. Я никогда не переходил на личности, но не в этом случае", — написал он.

Вицик также призвал украинцев массово отписываться от блогеров и публичных лиц, которые продвигают азартные игры или, по его словам, "наркотические" зависимости.

Военный раскритиковал рекламу у Эсти и Тараса

По его словам, подобная реклама имеет реальные трагические последствия. Военный привел примеры из жизни, когда мужчины, поддавшись влиянию такой рекламы, теряли контроль над собой: накапливали долги, разрушали семьи и в конце концов доходили до самоубийства.

"Было много случаев, когда мужчина повелся на такую рекламу, получил долги, его бросила жена, он подсел на эти все штуки — а в результате застрелился", — отметил он.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Эсти упрекали за веселье и рекламу в блоге во время расследования событий, которые произошли с Игорем Комаровым.

Недавно Тарас Цимбалюк похвастался новыми часами за 40 тысяч евро.

Кроме того, в соцсетях возник скандал из-за видео о смерти известного героя соцсетей — Деда Толи. Пользователи заметили, что в ролике, посвященном его памяти, появилась реклама онлайн-казино.