Порочна реклама: військовий накинувся на Цимбалюка та сестру дівчини загиблого Комарова

Український військовий Віцик різко розкритикував акторів та блогерів, які рекламують сумнівні сервіси, зокрема онлайн-казино, чи продаж наркотиків. Під його хвилю обурення потрапили Тарас Цимбалюк та сестра дівчини загиблого Комарова – Есті.

У своєму дописі військовий емоційно висловився щодо такої реклами, назвавши її аморальною та небезпечною для суспільства.

"Вважаю, що обоє мають понести відповідальність за даний вчинок із подальшим блокуванням сторінок — назавжди. Я ніколи не переходив на особистості, але не в цьому випадку", — написав він.

Віцик також закликав українців масово відписуватися від блогерів та публічних осіб, які просувають азартні ігри або, за його словами, "наркотичні" залежності.

Військовий розкритикував рекламу в Есті і Тараса Фото: Threads

За його словами, подібна реклама має реальні трагічні наслідки. Військовий навів приклади з життя, коли чоловіки, піддавшись впливу такої реклами, втрачали контроль над собою: накопичували борги, руйнували сім’ї та зрештою доходили до самогубства.

"Було багато випадків, коли чоловік повівся на таку рекламу, отримав борги, його кинула жінка, він підсів на ці всі штуки — а в результаті застрелився", — зазначив він.

