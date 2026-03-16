На відео про смерть Діда Толі рекламують казино: у мережі обурені

У соцмережах виник скандал через відео про смерть відомого героя соцмереж — Діда Толі. Користувачі помітили, що в ролику, присвяченому його пам’яті, з’явилася реклама онлайн-казино.

На відео видно логотип букмекерської платформи, що викликало хвилю критики серед користувачів. Люди в коментарях обурюються тим, що комерційну рекламу розмістили поруч із новиною про смерть людини.

У коментарях під відео користувачі пишуть, що це виглядає цинічно та є неповагою до пам’яті покійного.

"Та ти навіть на відео про смерть вставив рекламу казино…", — написав один із користувачів.

Інший коментатор зазначив, що на ролику чітко видно логотип бренду.

Водночас Олександр — онук Діда Толі — відреагував на ситуацію. За його словами, сторінка, де опублікували відео, не має стосунку до родини.

Олександр пояснив. що рекламує казино не їхня сторінка

Він закликав користувачів не поширювати фейки та не довіряти стороннім акаунтам, які намагаються використати ім’я дідуся для переглядів або реклами.

Знаменитий інтернет-блогер Дід Толя пішов з життя на 89-ому році. Він став популярним завдяки авторському виконанню пісень та був героєм кумедних скетчів щодо пересічних подій у житті.

Незадовго до трагедії Дід Толя переніс складну операцію — медики ампутували йому праву ногу вище коліна. Після хірургічного втручання виникли серйозні ускладнення, які призвели до інтоксикації організму.

