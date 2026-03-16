На видео о смерти Деда Толи рекламируют казино: в сети возмущены
В соцсетях возник скандал из-за видео о смерти известного героя соцсетей — Деда Толи. Пользователи заметили, что в ролике, посвященном его памяти, появилась реклама онлайн-казино.
На видео видно логотип букмекерской платформы, что вызвало волну критики среди пользователей. Люди в комментариях возмущаются тем, что коммерческую рекламу разместили рядом с новостью о смерти человека.
В комментариях под видео пользователи пишут, что это выглядит цинично и неуважением к памяти покойного.
"Да ты даже на видео о смерти вставил рекламу казино...", — написал один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что на ролике четко видно логотип бренда.
В то же время Александр — внук Деда Толи — отреагировал на ситуацию. По его словам, страница, где опубликовали видео, не имеет отношения к семье.
Он призвал пользователей не распространять фейки и не доверять сторонним аккаунтам, которые пытаются использовать имя дедушки для просмотров или рекламы.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Знаменитый интернет-блогер Дед Толя ушел из жизни на 89-ом году. Он стал популярным благодаря авторскому исполнению песен и был героем забавных скетчей о рядовых событиях в жизни.
- Незадолго до трагедии Дед Толя перенес сложную операцию — медики ампутировали ему правую ногу выше колена. После хирургического вмешательства возникли серьезные осложнения, которые привели к интоксикации организма.
Кроме того, ранее стало известно о смерти известной блогерши Бразилии. Звезда сети Ваннеса Манчини умерла после того, как украсила свой роскошный дом к Рождеству.