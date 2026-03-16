На видео о смерти Деда Толи рекламируют казино: в сети возмущены

В соцсетях возник скандал из-за видео о смерти известного героя соцсетей — Деда Толи. Пользователи заметили, что в ролике, посвященном его памяти, появилась реклама онлайн-казино.

На видео видно логотип букмекерской платформы, что вызвало волну критики среди пользователей. Люди в комментариях возмущаются тем, что коммерческую рекламу разместили рядом с новостью о смерти человека.

В комментариях под видео пользователи пишут, что это выглядит цинично и неуважением к памяти покойного.

"Да ты даже на видео о смерти вставил рекламу казино...", — написал один из пользователей.

Другой комментатор отметил, что на ролике четко видно логотип бренда.

В то же время Александр — внук Деда Толи — отреагировал на ситуацию. По его словам, страница, где опубликовали видео, не имеет отношения к семье.

Александр объяснил. что рекламирует казино не их страница Фото: Telegram

Он призвал пользователей не распространять фейки и не доверять сторонним аккаунтам, которые пытаются использовать имя дедушки для просмотров или рекламы.

Знаменитый интернет-блогер Дед Толя ушел из жизни на 89-ом году. Он стал популярным благодаря авторскому исполнению песен и был героем забавных скетчей о рядовых событиях в жизни.

Незадолго до трагедии Дед Толя перенес сложную операцию — медики ампутировали ему правую ногу выше колена. После хирургического вмешательства возникли серьезные осложнения, которые привели к интоксикации организма.

