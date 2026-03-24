Сеть U420, которую рекламируют украинские блогеры, продает наркотики под видом "сувениров", — Bihus.Info

Сеть U420, магазины которой массово открываются по Украине и которая оказалась в центре внимания из-за рекламы украинских блогеров, осуществляла продажу особо опасного вещества под видом "сувениров".

Расследование показало, что "сувенирная продукция" в магазинах U420, содержала опасную прихотропную продукцию, оборот которой запрещен постановлением Кабинета министров Украины. Об этом говорится в материале Bihus.Info, журналисты которого отнесли продукцию, приобретенную в магазинах, в лабораторию.

Корреспонденты приобрели "сувениры" в разных столичных магазинах сети и отнесли их в частную и государственную лаборатории. Результаты лабораторного анализа центра МВД продемонстрировали, что в составе "сувениров" есть синтетический каннабиноид — искусственно созданные в лаборатории химические вещества, которые имитируют эффекты тетрагидроканнабинола (ТГК), главного психоактивного компонента каннабиса, но часто являются гораздо более мощными и непредсказуемыми, как говорится в открытых источниках.

Расследование показало, что в "сувенирах" из магазинов U420 есть синтетический каннабиноид

Журналисты обратили внимание на то, что вещество в список запрещенных попало только в начале февраля. Это может указывать на то, что содержание продукции, которую предлагают в U420, адаптируется под запреты, из-за чего часто меняется.

После полученных результатов МВД должно передать их правоохранителям, которые начнут расследование.

Что известно о сети U420

U420 — сеть, магазины которой активно начали появляться в украинских городах с 2025 года. Сначала в Киеве были открыты первые физические магазины, впоследствии их стало около трех десятков в столице, а также появились заведения в Днепре, Одессе, Львове и Харькове. Бизнес позиционирует себя как "ценителей качественных продуктов на основе легализованного каннабиса".

О сети U420 начали активно говорить благодаря рекламе украинских блогеров. Тарас Цимбалюк, Анна Алхим, Оля Рыбай, Юлия Шелудько, Дана Грин и другие блогеры с многотысячной аудиторией распространили рекламу продукции сети, чем вызвали возмущение у пользователей.

Напомним, 18 марта военный набросился на Цимбалюка и других блогеров из-за рекламы U420.

