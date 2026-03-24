Мережа U420, яку рекламують українські блогери, продає наркотики під виглядом "сувенірів", — Bihus.Info

Мережа U420, магазини якої масово відкриваються по Україні і яка опинилася в центрі уваги через рекламу українських блогерів, здійснювала продаж особливо небезпечної речовини під виглядом "сувенірів".

Розслідування продемонструвало, що "сувенірна продукція" у магазинах U420, містила небезпечну прихотропну продукцію, обіг якої заборонено постановою Кабінету міністрів України. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info, журналісти якого віднесли продукцію, придбану у магазинах, до лабораторії.

Кореспонденти придбали "сувеніри" у різних столичних магазинах мережі та віднесли їх до приватної та державної лабораторій. Результати лабораторного аналізу центру МВС продемонстрували, що у складі "сувенірів" є синтетичний канабіноїд — штучно створені в лабораторії хімічні речовини, які імітують ефекти тетрагідроканабінолу (ТГК), головного психоактивного компонента канабісу, але часто є набагато потужнішими та непередбачуваними, як йдеться у відкритих джерелах.

Журналісти звернули увагу на те, що речовина у список заборонених потрапила лише на початку лютого. Це може вказувати на те, що вміст продукції, яку пропонують у U420, адаптується під заборони, через що часто змінюється.

Після отриманих результатів МВС має передати їх правоохоронцям, що розпочнуть розслідування.

Що відомо про мережу U420

U420 — мережа, магазини якої активно почали з'являтися в українських містах з 2025 року. Спершу у Києві було відкрито перші фізичні крамниці, згодом їх стало близько трьох десятків у столиці, а також з'явилися заклади у Дніпрі, Одесі, Львові та Харкові. Бізнес позиціює себе як "поціновувачів якісних продуктів на основі легалізованого канабісу".

Про мережу U420 почали активно говорити завдяки рекламі українських блогерів. Тарас Цимбалюк, Анна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шелудько, Дана Грін та інші блогери з багатотисячною аудиторією поширили рекламу продукції мережі, чим викликали обурення у користувачів.

