Скандал у Львові: Садовий звернувся в поліцію через небезпечні "сувеніри"

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до поліції та прокуратури через продаж наркотичних речовин під виглядом сувенірів у місті. Йдеться про мережу магазинів U420, де, за даними розслідування, реалізовували продукцію із забороненими речовинами, доступну навіть для підлітків.

У Львові зафіксували діяльність мережі магазинів, де під виглядом сувенірів продавали речовини з ознаками наркотичних, повідомили ZAXID.NET. Йдеться про мережу U420, яка почала працювати в Києві, а згодом швидко розширилася до приблизно 30 магазинів у різних містах України. У Львові наразі функціонує вісім таких точок, також мережа представлена в Харкові, Дніпрі та Одесі.

"Сьогодні на сесії ми говорили про журналістське розслідування Bihus.Info щодо так званих "сувенірних магазинів". За красивою вивіскою там продають психотропні речовини. Я не сумніваюся в достовірності цих матеріалів — тому вже звернувся до правоохоронців із вимогою дати правову оцінку і зупинити це", — повідомив міський голова Андрій Садовий

Магазини позиціонують себе як заклади з продукцією на основі легалізованого канабісу. Водночас у продажу є так звані «сувеніри», серед яких гашиш і джоінти. Журналісти Bihus.Info придбали цю продукцію та передали її на дослідження до двох лабораторій — приватної та державної, зокрема до експертно-криміналістичного центру МВС.

Результати аналізу показали, що в складі товарів є синтетичні канабіноїди — речовини, обіг яких в Україні заборонений. Йдеться про різновид спайсу, який через неконтрольоване виробництво може мати непередбачуваний склад. Він може становити серйозну небезпеку для здоров’я, включно з ризиком отруєнь або навіть зупинки серця. Після журналістського розслідування народний депутат Роман Грищук повідомив, що звернувся до міністра внутрішніх справ із проханням перевірити діяльність мережі U420.

Під час сесії Львівської міської ради 26 березня депутатка від "Голосу" Вікторія Христенко зачитала звернення до правоохоронних органів із вимогою перевірити діяльність магазинів U420. Вона заявила, що її 13-річна донька змогла безперешкодно придбати ці «сувеніри» та отримала інструкцію щодо їхнього вживання.

"Занепокоєння викликає й те, що така продукція є в легкій доступності для підлітків і молоді. На жаль, вони активно відвідують ці заклади", — зазначила Вікторія Христенко.

Нагадаємо, що розслідування журналістів показало наявність психотропних речовин у "сувенірах" мережі U420. Лабораторні аналізи підтвердили вміст синтетичних канабіноїдів, обіг яких заборонений в Україні. Також зазначалося, що продукцію активно рекламували українські блогери, що викликало суспільний резонанс.

Раніше ми також інформували, що навколо реклами цієї мережі виник скандал у соцмережах. Відомі блогери та публічні особи просували продукцію U420, що спричинило хвилю критики. Зокрема, актор Тарас Цимбалюк публічно перепросив за участь у такій рекламі.