"Речі ввечері поперу": Садовий прокоментував напад на себе

Мер Львова Андрій Садовий через майже три години висловився з приводу того, що близько 10:40 у центрі міста невідомий облив його якоюсь рідиною.

У соцмережах градоначальник подякував усім за занепокоєння, але зізнався, що не очікував такого резонансу.

"Чесно, не думав, що це стане топ-новиною дня. Йшов уранці на роботу — підбіг чоловік і вилив мені на спину відро брудної рідини. Це все. Переодягнувся. Речі ввечері поперу. Це хуліганство, а не замах", — ідеться в публікації.

Він додав, що раніше вже зазнавав нападів, тому йому не звикати.

"Не роздувайте... Усе гаразд", — додав посадовець.

Про напад на мера Львова повідомила поліція області. Зловмисника затримали, ним виявився 46-річний місцевий житель. Він облив посадовця водою.

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела написав, що фігурант раніше мав проблеми із законом і нібито є наркозалежним.

Відео дня

Нагадаємо, під Києвом вломилися в будинок мера Броварів Ігоря Сапожка.