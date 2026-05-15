"Вещи вечером постираю": Садовый прокомментировал нападение на себя

Мэр Львова Андрей Садовый спустя почти три часа высказался по поводу того, что около 10:40 в центре города неизвестный облил его какой-то жидкостью.

В соцсетях градоначальник поблагодарил всех за беспокойство, но признался, что не ожидал такого резонанса.

"Честно, не думал, что это станет топ-новостью дня. Шел утром на работу — подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Это все. Переоделся. Вещи вечером постираю. Это хулиганство, а не покушение", — говорится в публикации.

Он добавил, что раньше уже подвергался нападениям, поэтому ему не привыкать.

"Не раздувайте… Все хорошо", — добавил чиновник.

О нападении на мэра Львова сообщила полиция области. Злоумышленника задержали, им оказался 46-летний местный житель. Он облил чиновника водой.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники написал, что фигурант ранее имел проблемы с законом и якобы является наркозависимым.

