Возможно, прослушка: мэр Львова Садовый нашел в служебном авто странное устройство (видео)

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о том, что в его служебном автомобиле обнаружен аппарат, похожий на прослушивающее устройство.

Свою находку он показал подписчикам в социальных сетях, отметив, что подобное с ним происходит уже не впервые.

"Что это такое? Ну, сложно сказать. Но тут видно, есть антенна, какая-то сим-карта, разные устройства", — говорит он, держа в руках обнаруженный аппарат.

Садовый предполагает, что это прослушка, поскольку по-другому сложно объяснить наличие этого в машине.

Чиновник рассказал, что устройство обнаружили случайно. По его словам, за последний месяц два раза аккумулятор в машине полностью разряжался, а правая стойка авто начала "стучать". Когда авто проверили, и выявилось, что в нем есть посторонний предмет.

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Градоначальник отметил, что понятия не имеет, кто мог поставить это в машине.

"Но если это сделано официально, по решению суда, нашими органами, окей, пожалуйста. Придите и заберите", — сказал он.

Если же устройство "бесхозное", то тогда этот вопрос может заинтересовать правоохранительные органы, считает Садовый.

"Если же все это законно, то, пожалуйста, еще раз поставьте. Только уже если делаете, то чтобы аккумулятор не садился, потому что машина должна быть всегда исправной", — резюмировал он.

Также автор видео напомнил, что ровно год назад в его кабинете нашли прослушку. Мэрия обратилась в полицию, но какого-то конкретного ответа так и не получила.

15 мая этого года неизвестный прохожий облил мэра Львова Андрея Садового какой-то жидкостью, когда тот шел на работу. Мэр позже сказал, что не ожидал такого резонанса, и поблагодарил за поддержку.

Случившееся он назвал хулиганством, а не покушением, и добавил, что раньше уже подвергался нападениям, поэтому "ему не привыкать".

Напомним, под Киевом вломились в дом мэра Броваров Игоря Сапожко.