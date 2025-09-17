"Телефон начал виснуть": в кабинете Садового нашли прослушку (видео)

Андрей Садовый сам сообщил о найденном устройстве и рассказал, что его "криво припаяли" в зарядный блок радиотелефона.

"Сегодня в моем кабинете нашли прослушивающее устройство. В обычный зарядный блок радиотелефона криво припаяли сим-карту, карту памяти и микрофон. На прошлой неделе телефон начал "виснуть", отдали в ремонт — результат видите", — рассказал глава Львова.

Он показал, что прослушивающее устройство было установлено в зарядку для радиотелефона, который стоял у него в кабинете, где он встречается с "уважаемыми людьми".

По словам Андрея Садового он предполагает, что устройство могли установить как иностранные спецслужбы, так и украинцы, поэтому он призвал СБУ разобраться.

В посте мэр Львова отметил, что в том, кто установил прослушку и зачем, будут выяснять правоохранители.

В СБУ инцидент с телефоном мэра Львова пока не комментировали, как и в Нацполиции.

