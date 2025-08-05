Это миф: Буданов объяснил, почему кнопочные телефоны не защищают от прослушивания

Кнопочные мобильные телефоны так же возможно прослушать, как и современные смартфоны. Такая возможность есть "везде и у всех, и даже у очень технически отсталых стран".

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Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Во время интервью журналистке Рамине Эсхакзай он отметил, что истории о якобы защищенности старых телефонов являются мифом.

Буданов отметил, что, когда в России советуют использовать старые телефоны, или "двойки", как говорят на сленге, из-за того, что они, якобы, надежнее, эти советы дают с совершенно противоположной целью.

"Если вы берете телефоны из-за того, что показывают россияне — то там другая логика. Спокойно раскрою, поскольку это тактика врага. Там это сделано было из соображений безопасности своей, государственной, — чтобы взять людей под полный контроль. Потому что прослушивать обычный аппарат — это технически максимально легко. И чтобы полностью контролировать, кто о чем говорит, они всем говорят: "Никаких мессенджеров, ничего. Только старые кнопочные аппараты". И так далее", — пояснил глава ГУР МОУ.

Кнопочные телефоны можно прослушать, как и смартфоны Фото: ixbt

Он также пояснил, что даже в наших современных реалиях возможно сохранить секретность гражданскому человеку и не оставлять цифровой след. Но тогда придется жить без мобильного телефона, без кредитных карт, пользоваться только наличными.

"Ну, скажем так, не ездить особо за границу, не вести предпринимательскую деятельность, как минимум официальную, ну, есть шанс, что вы будете формально невидимкой. Ну, то есть, а если это разведчик, то у него он просто работает под легенды. Засекречиваются данные и это просто другой человек... Ну, то есть нет такого, что все ходят со старыми телефонами, не используют интернет. Это все вообще миф", — пояснил Буданов.

Также он объяснил, что лучший способ защитить себя, или свою компанию от взлома — это локальная сеть.

"Есть впечатление, что гражданские, когда насмотрелись разных фильмов более обеспокоены. Вы можете влезть там в наш сайт можно, ну, его можно взломать, да, он в интернете есть. Ну, в официальную почту можете влезть. Все, все остальное же в локальной сети", — рассказал Буданов.

Напомним, в интервью Рамине Эсхакзай Кирилл Буданов признался, что украинская разведка применяет различные методы сбора информации, в частности с привлечением женщин, работающих в эскорте и сфере проституции. По его словам, это нормальная и вполне оправданная практика.

А экс-заместитель руководителя Главного управления разведки Илья Павленко рассказал, как глава ведомства получил ранение руки. Спецназовцы спасли военачальнику жизнь, хотя он призывал этого не делать.