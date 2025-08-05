Украинская разведка собирает данные через эскортниц: как это объясняет глава ГУР (видео)

Украинская разведка применяет различные методы сбора информации, в частности с привлечением женщин, работающих в эскорте и сфере проституции.

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В интервью украинской журналистке и видеоблогеру Рамине Эсхакзай начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что это нормальная и вполне оправданная практика и объяснил, что таким образом была получена уникальная информация, которую невозможно было бы получить другими методами. В частности, по его словам, мужчины в "расслабленном" состоянии охотно делятся тем, чем не поделились бы в обычных обстоятельствах, и эти слабости активно используются разведкой.

Он также подчеркнул, что количество женщин в оперативных подразделениях постоянно растет, а в боевых — тоже, хоть и медленнее. По его оценкам, сейчас в ГУР служат около полутора тысяч женщин. А с 2020 года, по наблюдениям Кирилла Буданова, все первые места на вступительных экзаменах в академию занимают именно женщины.

Интервью Кирилла Буданова на YouTube-канале RAMINA

Какие профессии чаще всего используют украинские разведчики в качестве прикрытия

Рассказывая о типичных профессиях прикрытия, начальник ГУР назвал предпринимательство, журналистику и социологию. Он отметил, что это могут быть как публичные лица, так и незаметные люди — внешность или известность не имеют большого значения. Важно, чтобы была убедительная легенда.

Кроме этого, в интервью Кирилл Буданов подтвердил, что среди украинских разведчиков есть и так называемые "нелегалы" — люди, которые живут под чужим именем всю жизнь. Часть из них сейчас находится в России и успешно имитирует лояльность к путинскому режиму, выполняя задания украинской разведки. По его словам, эти агенты являются "передовиками" разведывательной деятельности, хотя иногда и переживают нервные срывы.

Он также не исключил, что среди публичных лиц в Украине могут быть агенты, которые играют определенную роль. В качестве примера привел недавний случай, когда Россия публично наградила иностранца, который работал в Украине под видом волонтера, а на самом деле корректировал ракетные удары.

На вопрос о том, знают ли семьи агентов об истинной сути их деятельности, Буданов ответил, что в подавляющем большинстве случаев — нет. И это, по его словам, вполне нормально и оправдано.

Напомним, что в предыдущем интервью Кирилл Буданов рассказал, что после публикации расследования о возможных злоупотреблениях в закупках вооружения с участием "Спецтехноэкспорта" Украина потеряла ряд контрактов, и вернуться к ним уже невозможно. По его словам, материал имел дискредитационный характер и навредил обороноспособности страны.

Ранее глава украинской разведки сообщил, что Россия планирует потратить около 1,1 триллиона долларов на перевооружение до 2036 года. По его словам, в рамках военной реформы в РФ уже созданы новые военные округа — Московский и Ленинградский, а также планируется формирование дополнительных дивизий, соединений и воинских частей.