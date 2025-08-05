Українська розвідка збирає дані через ескортниць: як це пояснює очільник ГУР (відео)

Українська розвідка застосовує різні методи збору інформації, зокрема із залученням жінок, які працюють в ескорті та сфері проституції.

Related video

У інтерв’ю українській журналістці та відеоблогерці Раміні Есхакзай начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що це нормальна і цілком виправдана практика та пояснив, що у такий спосіб було отримано унікальну інформацію, яку неможливо було б здобути іншими методами. Зокрема, за його словами, чоловіки у "розслабленому" стані охоче діляться тим, чим не поділилися б у звичних обставинах, і ці слабкості активно використовуються розвідкою.

Він також підкреслив, що кількість жінок в оперативних підрозділах постійно зростає, а в бойових — теж, хоч і повільніше. За його оцінками, нині в ГУР служать близько півтори тисячі жінок. А з 2020 року, за спостереженнями Кирила Буданова, всі перші місця на вступних іспитах до академії займають саме жінки.

Інтерв'ю Кирила Буданова на YouTube-каналі RAMINA

Які професії найчастіше використовують українські розвідники як прикриття

Розповідаючи про типові професії прикриття, начальник ГУР назвав підприємництво, журналістику та соціологію. Він наголосив, що це можуть бути як публічні особи, так і непомітні люди — зовнішність чи відомість не мають великого значення. Важливо, щоб була переконлива легенда.

Окрім цього, в інтерв'ю Кирило Буданов підтвердив, що серед українських розвідників є й так звані "нелегали" — люди, які живуть під чужим іменем усе життя. Частина з них нині перебуває в Росії та успішно імітує лояльність до путінського режиму, виконуючи завдання української розвідки. За його словами, ці агенти є "передовиками" розвідницької діяльності, хоча іноді й переживають нервові зриви.

Він також не виключив, що серед публічних осіб в Україні можуть бути агенти, які грають певну роль. Як приклад навів нещодавній випадок, коли Росія публічно нагородила іноземця, який працював в Україні під виглядом волонтера, а насправді коригував ракетні удари.

На запитання про те, чи знають родини агентів про справжню суть їхньої діяльності, Буданов відповів, що у переважній більшості випадків — ні. І це, за його словами, цілком нормально і виправдано.

Нагадаємо, що у попередньому інтерв'ю Кирило Буданов розповів, що після публікації розслідування про можливі зловживання у закупівлях озброєння за участі "Спецтехноекспорту" Україна втратила низку контрактів, і повернутись до них уже неможливо. За його словами, матеріал мав дискредитаційний характер і зашкодив обороноздатності країни.

Раніше очільник української розвідки повідомив, що Росія планує витратити близько 1,1 трильйона доларів на переозброєння до 2036 року. За його словами, у рамках військової реформи у РФ вже створені нові військові округи — Московський та Ленінградський, а також планується формування додаткових дивізій, з’єднань і військових частин.