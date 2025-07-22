Наймасштабніша програма озброєння з часів розпаду СРСР: Буданов розкрив плани Росії на 10 років

Голова української розвідки Кирило Буданов наголосив, що Москва готує витрати у $1,1 трлн на переозброєння і "тотальну мобілізацію". З його слів, росіяни прагнуть "зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок".

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Росія планує витратити приблизно 1,1 трлн доларів на переозброєння до 2036 року. Про це 22 липня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України з посиланням на виступ генерал-лейтенанта на панельній дискусії під час наради послів.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни", — наголосив він.

Буданов повідомив, що у межах своєї військової реформи Росія вже створила нові військові округи — московський і ленінградський. Окрім того, планується формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

"Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок", — запевнив генерал-лейтенант.

Він нагадав, що Москва нарощує свою присутність в Африці, використовуючи свої проксі-сили — ПВК "Вагнер" та "африканський корпус". Також росіяни підтримують авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу. Керівник ГУР зауважив, що РФ намагається проводити гібридні інформаційні та кібероперації в інших країнам, а також втручається у цивілізований демократичний процес через підконтрольні ЗМІ й лідерів думок.

"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім — Російська Федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси й в закритому колі вирішують долю світу, — додав Буданов.

Нагадаємо, 15 липня у ГУР повідомляли, що начальник відомства Кирило Буданов ознайомив американську делегацію на чолі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом з оцінкою планів Кремля до 2036 року. Розвідка має дані, що росіяни готуються до війни проти країн НАТО.

У The Washington Post передавали, що президент США Дональд Трамп запевнив союзників по НАТО у їхній безпеці до 2028 року. Республіканець переконаний, що Росія не нападе, поки він залишається у президентському кріслі.