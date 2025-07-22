Самая масштабная программа вооружения со времен распада СССР: Буданов раскрыл планы России на 10 лет

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что Москва готовит расходы в $1,1 трлн на перевооружение и "тотальную мобилизацию". По его словам, россияне стремятся "разрушить текущий безопасностный и экономический порядок".

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Россия планирует потратить примерно 1,1 трлн долларов на перевооружение до 2036 года. Об этом 22 июля сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины со ссылкой на выступление генерал-лейтенанта на панельной дискуссии во время совещания послов.

"Происходит тотальная мобилизация политики, экономики и общества РФ для готовности к будущей масштабной войне", — подчеркнул он.

Буданов сообщил, что в рамках своей военной реформы Россия уже создала новые военные округа — московский и ленинградский. Кроме того, планируется формирование новых дивизий, соединений и воинских частей.

"Россия стремится разрушить текущий безопасностный и экономический порядок", — заверил генерал-лейтенант.

Он напомнил, что Москва наращивает свое присутствие в Африке, используя свои прокси-силы — ЧВК "Вагнер" и "африканский корпус". Также россияне поддерживают авторитарные режимы и террористические организации по всему миру. Руководитель ГУР отметил, что РФ пытается проводить гибридные информационные и кибероперации в других странах, а также вмешивается в цивилизованный демократический процесс через подконтрольные СМИ и лидеров мнений.

"Москва имеет целью навязать странам собственное видение будущего устройства мира, где "большие" государства, прежде всего — Российская Федерация, обладают всей полнотой власти, монополией на все критические ресурсы и в закрытом кругу решают судьбу мира, — добавил Буданов.

Напомним, 15 июля в ГУР сообщали, что начальник ведомства Кирилл Буданов ознакомил американскую делегацию во главе со спецпредставителем президента США Китом Келлогом с оценкой планов Кремля до 2036 года. Разведка имеет данные, что россияне готовятся к войне против стран НАТО.

В The Washington Post передавали, что президент США Дональд Трамп заверил союзников по НАТО в их безопасности до 2028 года. Республиканец убежден, что Россия не нападет, пока он остается в президентском кресле.