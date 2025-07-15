"Амбиции не ограничиваются Украиной": Буданов представил Келлогу сценарий войны до 2036 года

Делегацию во главе со спецпредставителем Дональда Трампа ознакомили с текущей ситуацией на фронте, оценкой планов России до 2036 года и данными о подготовке Кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

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По данным ГУР МО Украины, начальник управления генерал-лейтенант Кирилл Буданов встретился с делегацией США во главе со специальным представителем президента США по вопросам Украины Китом Келлогом. Брифинг состоялся в Киеве под руководством министра обороны Рустема Умерова.

Вместе с Будановым ко встрече присоединились его заместитель генерал-майор Вадим Скибицкий, Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник Генерального штаба генерал-майор Андрей Гнатов, а также представители разведывательного сообщества.

Американскую сторону ознакомили с текущей оперативной ситуацией, оценкой планов России до 2036 года и данными о подготовке Кремля к вооруженному конфликту не только против Украины, но и против стран НАТО.

"Имперские амбиции кремля не ограничиваются Украиной — они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Начальник ГУР также поблагодарил правительство и народ США за постоянную политическую, экономическую и военную поддержку Украины и добавил: "Россия признает только силу — именно через нее мы достигнем устойчивого мира".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля встретился со специальным представителем Президента США Китом Келлогом. Стороны рассмотрели пути достижения мира и конкретные шаги, которые Украина и США могут сделать вместе для его приближения. Особое внимание уделили усилению системы противовоздушной обороны, а также совместному производству и закупкам вооружения с участием европейских партнеров. Также отметили важность санкций против России и ее союзников.

Ранее Фокус писал, что Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пообещал предоставить Украине оружие на "миллиарды долларов" за счет государств-членов Альянса.