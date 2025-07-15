"Амбіції не обмежуються Україною": Буданов представив Келлогу сценарій війни до 2036 року

Делегацію на чолі зі спецпредставником Дональда Трампа ознайомили з поточною ситуацією на фронті, оцінкою планів Росії до 2036 року та даними про підготовку Кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.

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За даними ГУР МО України, начальник управління генерал-лейтенант Кирило Буданов зустрівся з делегацією США на чолі зі спеціальним представником президента США з питань України Кітом Келогом. Брифінг відбувся в Києві під керівництвом міністра оборони Рустема Умєрова.

Разом із Будановим до зустрічі долучилися його заступник генерал-майор Вадим Скібіцький, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, а також представники розвідувального співтовариства.

Американську сторону ознайомили з поточною оперативною ситуацією, оцінкою планів Росії до 2036 року та даними про підготовку Кремля до збройного конфлікту не лише проти України, а й проти країн НАТО.

“Імперські амбіції кремля не обмежуються Україною — вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал”, - наголосив Кирило Буданов.

Начальник ГУР також подякував уряду та народу США за постійну політичну, економічну та військову підтримку України та додав: “росія визнає лише силу - саме через неї ми досягнемо стійкого миру”.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 14 липня зустрівся зі спеціальним представником Президента США Кітом Келлогом. Сторони розглянули шляхи досягнення миру та конкретні кроки, які Україна і США можуть зробити разом для його наближення. Особливу увагу приділили посиленню системи протиповітряної оборони, а також спільному виробництву і закупівлям озброєння за участю європейських партнерів. Також наголосили на важливості санкцій проти Росії та її союзників.

Раніше Фокус писав, що Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пообіцяв надати Україні зброю на "мільярди доларів" коштом держав-членів Альянсу.