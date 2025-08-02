Украина потеряла контракты на поставки оружия из-за расследования УП: Буданов раскрыл детали

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов заявил, что Украина потеряла ряд контрактов на закупку вооружений за рубежом после публикации журналистского расследования «Украинской правды». Причем из-за огласки вернуться к соглашениям с контрагентами невозможно.

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Буданов прокомментировал расследование под названием "Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает", в котором подконтрольное ГУР предприятие "Спецтехноэкспорт" фигурировало в контексте подозрений в коррупционных закупках.

Кирилл Буданов о расследовании в "Украинской правде" (смотреть с 36:00)

По его словам, эта публикация имела дискредитационный характер и нанесла ущерб оборонным возможностям страны.

"Я могу прямо это объяснить фактами. Да, в конце концов, а нашли все то, о чем он написал? Если нашли, то где оно и кого привлекли к ответственности? Или, возможно, все же было сделано с какой-то другой целью?" — рассказал Буданов в интервью "Мосейчук+".

Буданов подчеркнул, что в вопросах международной торговли оружием не существует фиксированных цен, поскольку на рынке вооружений существуют различные механизмы, по которым оно поставляется различным заказчикам.

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"Вообще нет цены. Вы будете удивлены. Вы, если зададите вопрос, сколько стоит — не для нас, а вообще, — БМП-1 или танк Leopard, вы узнаете, что для каждой страны цена разная. И одной стране вооружение продают, а второй не продают и никогда не позволят это сделать в обход. А для большинства продадут "за сколько договоримся", но через третьи страны", — пояснил Буданов.

На вопрос о том, были ли возобновлены контакты с этими странами, Буданов ответил отрицательно, объяснив, что для иностранных партнеров "огласка – это самое страшное".

Расследование "Украинской правды": подробности

Материал, на который ссылается Буданов, был опубликован изданием "Украинская правда" в начале 2024 года и касался закупок вооружения украинским государством во время войны.

Журналисты исследовали деятельность государственных предприятий, в частности "Спецтехноэкспорта". Авторы материала утверждали, что именно эта организация, которую ГУР взяло "под крыло", выполняла миллиардные закупки без должного надзора.

По данным УП, некоторые контракты заключались с завышенной стоимостью, выполнялись с задержками или вовсе не реализовывались. Кроме того, часть соглашений имела признаки мошенничества.

В публикации также подчеркивается, что из-за отсутствия прозрачного контроля и единой ценовой политики даже поставки в рамках военного времени могут приводить к ослаблению обороноспособности — вопреки заявленной цели их усилить.

Цены на вооружение: комментарии Фокуса

Следует отметить, что точная фиксированная цена на вооружение в международных контрактах почти никогда не бывает универсальной. Дело в том, что стоимость может варьироваться в зависимости от страны-получателя, формата сделки, политических отношений и состава пакета. Иными словами, одна условная единица оружия без пакета технического обслуживания и запасных частей будет стоить дешевле, чем аналогичная система с полным пакетом поддержки.

Условно, американский танк M1 Abrams может стоить от 6 млн долларов за "пустую" машину, однако Румыния в 2023 году выделила 2,53 млрд долларов на пакет, куда вошли 54 танка M1A2 SEPv3 Abrams, и сопутствующие компоненты (ангары, инженерные машины, боеприпасы и т. д.)

Если опустить тонкости рынка вооружений, то можно рассмотреть простой пример с закупками истребителей F-16. В 2019 году Тайвань официально выделил 8 млрд долларов США на покупку 66 истребителей F-16V у США — это около 121,7 млн долларов за самолет — это считается самой низкой ценой по этому типу самолетов после 2009 года. В то же время другие страны — Бахрейн, Словакия, Марокко, Болгария — оплатили примерно 149 млн долларов за самолет при аналогичных контрактах.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Москва готовит расходы в 1,1 трлн долларов на перевооружение и "тотальную мобилизацию". По его словам, россияне стремятся "разрушить текущий безопасностный и экономический порядок".