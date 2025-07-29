"Просил его бросить": генерал Павленко рассказал о спасении Буданова на передовой (видео)

Экс-заместитель руководителя Главного управления разведки Илья Павленко рассказал, как глава ведомства получил ранение руки. Спецназовцы спасли военачальнику жизнь, хотя он призывал этого не делать.

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Инцидент произошел до полномасштабной войны, в зоне АТО. Тогда Буданов отправился на боевое задание и получил ранение. Детали раскрыл генерал-майор Илья Павленко в программе "Ход Тузова" в эфире "Апостроф TV".

О спасении Кирилла Буданова — с 17:42

"Его ранили, и он просил ребят его бросить", — вспомнил экс-заместитель начальника ГУР.

Однако несмотря на просьбу Буданова спецназовцы разведки не смогли оставить на передовой раненого собрата.

"Спецназ ГУР такое себе не позволит. И ребята действительно если бы его спасли", — подчеркнул Павленко.

Он отметил, что после этого случая глава ГУР проходил реабилитацию. В память о том случае на передовой у него остался шрам на руке.

Шрам, который заметили на руке Кирилла Буданова Фото: ТСН

Генерал-майор подчеркнул, что участие в спецоперациях — это осознанный риск, который требует профессионализма и ответственности.

"Ты не идешь, чтобы погибнуть. Ты идешь с пониманием, что ты должен рискнуть своим здоровьем и своей жизнью, но ты должен уменьшить этот риск. Почему? То есть ты должен стать профессионалом. Ты должен не допустить даже того, чтобы тебя ранили, потому что ты станешь обузой для своих собратьев", — пояснил он.

Ранение Буданова: что уже известно

В 2023 году глава ГУР делился, что трижды получал ранения на передовой Донбасса. Самым тяжелым он считает второе ранение, когда один из осколков попал под сердце, также были ранены спина и шея. Несмотря на это Буданов пробежал примерно 5 километров, прежде чем потерял силы.

Во время третьего ранения, как делился сам разведчик, пуля попала в правую руку, повредив локтевой сустав. После этого конечность плохо сгибается.

Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов назвал двух топ-чиновников администрации Дональда Трампа в США, которые выступают за увеличение помощи для украинцев. Отдельно он отметил, что "в этой команде нет врагов Украины".

22 июля в ГУР передавали, что Буданов сообщил о глобальном плане России по перевооружению до 2036 года. По его словам, страна-агрессор готовится к будущей масштабной войне, поэтому происходит "тотальная мобилизация политики, экономики и общества".