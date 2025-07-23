Есть два имени: Буданов назвал самых главных друзей Украины в окружении Трампа

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов видит двух должностных лиц Соединенных Штатов Америки, которые однозначно поддерживают украинцев в противостоянии с Российской Федерацией. По его мнению, следует больше работать с другими политиками рядом с президентом США Дональдом Трампом. И тогда количество людей, которые поддерживают помощь Украине, возрастет.

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Двое топ-чиновников Трампа считают, что помощь США Украине "явно недостаточна" и ее нужно увеличивать, сказал Буданов в интервью медиа Kyiv Post. Речь идет о государственном секретаре Марке Рубио и спецпредставителе по вопросам Украины Ките Келлоге. По мнению главного разведчика, какая-то часть окружения действующего главы Белого дома относится к оказанию помощи "скептически". Буданов подчеркнул, что "в этой команде нет врагов Украины".

Во время разговора с медиа глава ГУР объяснил: и Рубио, и Келлог видят, что поддержка украинцев соответствует национальным интересам США. Буданов перечислил последние события, в которых фигурировал Келлог, и отметил, что именно этот чиновник играет стратегическую роль в помощи Украине. Спецпредставитель публично не раз напоминал, что Украине следует предоставить оружие, усилить санкции против РФ и ввести "план Маршалла", сказал разведчик. Буданов добавил, что Келлог работает со всеми западными партнерами, разъясняет влияние Кремля на Тихоокеанский регион, ведет переговоры о мире и знакомится с возможностями Украины на поле боя.

"Позиция [Рубио и Келлога] абсолютно четкая — помощь Украине является частью национальных интересов США. Поэтому она должна продолжаться и увеличиваться как количественно, так и качественно", — подчеркнул Буданов.

Чиновник не подтвердил тезис, что якобы мнение Келлога не совпадает с позицией Овального кабинета. Он пояснил, что это "не совсем так", и что на самом деле в Вашингтоне ищут "точки взаимной выгоды".

"Трамп — прагматик и мыслит с точки зрения взаимной выгоды. Можно соглашаться с этим или критиковать, но так устроен мир", — признал Буданов.

Как отметил глава разведки, явно видно, что взгляды Трампа "эволюционировали" и политики США и Украины почти нашли баланс между интересами обеих стран. Чиновник пояснил, что это произошло благодаря действиям дипломатов, также путем личных контактов. О том, какую роль в помощи Украине играет Рубио, Буданов не уточнил.

Помощь США — детали

Отметим, Фокус писал о том, что в 2025 году Белый дом дважды приостанавливал предоставление помощи США Украине. Первый такой случай произошел 11 марта: поступила информация о прекращении обмена разведданными и о возвращении эшелонов с боеприпасами, которые направлялись к украинским границам. Второй случай — 2 июля: медиа The New York Post сообщило, что притормозили поставки ракет Patriot для сбивания баллистики РФ. Также речь шла об остановке предоставления высокоточных боеприпасов и авиаракет, которые запускаются истребителями F-16. В обоих случаях Вашингтон, после некоторой паузы, возобновлял поставки оружия.

Напоминаем, в начале июля Дональд Трамп объявил, что ожидает от РФ четкого ответа о прекращении огня на 30 дней. Тем временем американский президент рассказал о разговоре с Первой леди Меланией Трамп, которая отреагировала на очередной удар РФ по Украине.