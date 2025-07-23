Є два імені: Буданов назвав найголовніших друзів України в оточенні Трампа

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов бачить двох посадовців Сполучених Штатів Америки, які однозначно підтримують українців у протистоянні з Російської Федерацією. На його думку, слід більше працювати з іншими посадовцями та політиками поруч з президентом США Дональдом Трампом. І тоді кількість людей, які підтримують допомогу Україні, зросте.

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Двоє топпосадовців Трампа вважають, що допомога США Україні "явно недостатня" і її потрібно збільшувати, сказав Буданов в інтерв'ю медіа Kyiv Post. Ідеться про державного секретаря Марка Рубіо та спецпредставника з питань України Кіта Келлога. На думку головного розвідника, якась частина оточення чинного глави Білого дому ставиться на надання допомоги "скептично". Буданов наголосив, що "в цій команді немає ворогів України".

Під час розмови з медіа глава ГУР пояснив: і Рубіо, і Келлог бачать, що підтримка українців відповідає національним інтересам США. Буданов перелічив останні події, в яких фігурував Келлог, і зауважив, що саме цей посадовець відіграє стратегічну роль у допомозі України. Спецпредставник публічно не раз нагадував, що Україні слід надати зброю, посилити санкції проти РФ та запровадити "план Маршалла", сказав розвідник. Буданов додав, що Келлог працює з усіма західними партнерами, роз'яснює вплив Кремля на Тихоокеанський регіон, веде переговори про мир та знайомиться з можливостями України на полі бою.

"Позиція [Рубіо та Келлога] абсолютно чітка – допомога Україні є частиною національних інтересів США. Тому вона має продовжуватися та збільшуватися як кількісно, так і якісно", — наголосив Буданов.

Посадовець не підтвердив тезу, що начебто думка Келлога не збігається з позицією Овального кабінету. Він пояснив, що це "не зовсім так", і що насправді у Вашингтоні шукають "точки взаємної вигоди".

"Трамп — прагматик і мислить з погляду взаємної вигоди. Можна погоджуватися з цим або критикувати, але так влаштований світ", — визнав Буданов.

Як зауважив глава розвідки, явно видно, що погляди Трампа "еволюціонували" і політики США й Україна майже відшукали баланс між інтересами обох країн. Посадовець пояснив, що це сталось завдяки діям дипломатів, також шляхом особистих контактів. Про те, яку роль у допомозі України відіграє Рубіо, Буданов не уточнив.

Допомога США — деталі

Зазначимо, Фокус писав про те, що у 2025 році Білий дім двічі спиняв надання допомоги США Україні. Перший такий випадок стався 11 березня: надійшла інформація про припинення обміну розвідданими та про повернення ешелонів з боєприпасами, які прямували до українських кордонів. Другий випадок — 2 липня: медіа The New York Post повідомило, що пригальмували постачання ракет Patriot для збиття балістики РФ. Також ішлося про зупинку надання високоточних боєприпасів та авіаракет, які запускаються винищувачами F-16. У обох випадках Вашингтон, після кількаденної паузи, відновлював постачання зброї.

Нагадуємо, на початку липня Дональд Трамп оголосив, що очікує від РФ чіткої відповіді щодо припинення вогню на 30 днів. Тим часом американський президент розповів про розмову з Першою леді Меланією Трамп, яка відреагувала на черговий удар РФ по Україні.