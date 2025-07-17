"Неймовірні інновації": спецпредставник Трампа похвалив Україну за виробництво дронів (фото)
Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог відвідав деякі оборонні виробництва України, зокрема — безпілотників.
"Побачив на власні очі, як будуються та розвиваються українські безпілотники. Неймовірні інновації, особливо з безпілотниками", — написав Келлог у соцмережі Х.
Він також оприлюднив фото, на якому разом з українською делегацією розмовляє з працівниками підприємства з виробництва БпЛА.
Спецпредставник Трампа підкреслив, що Україна лідирує у цій "новій епосі/типі війни".
"Їх швидкість інновацій та здатність до переробки вражає. Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу і адаптуватися", — наголосив Келлог.
Нагадаємо, 16 липня Володимир Зеленський пояснив, як приїзд Кіта Келлога вплинув на російські обстріли.
15 липня Кирило Буданов представив Келлогу сценарій війни до 2036 року.