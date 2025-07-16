"Путін боїться": Зеленський пояснив, як приїзд Келлога вплинув на російські обстріли (відео)
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія уникає активних обстрілів території України під час перебування там представників США. За його словами, РФ боїться реакції з боку американської сторони.
Володимир Зеленський під час інтервʼю Newsmax навів приклад з перебуванням в Україні генерала Кіта Келлога і пояснив, як це вплинуло на обстріли України з боку РФ.
"Генерал Келлог прибув до України, і дві ночі поспіль не було масованих бомбардувань. Це дуже цікавий приклад. Цієї ночі та попередньої ночі не було жодних сильних атак", – зауважив президент.
За його словами, присутність американців стримує агресивні дії з боку РФ.
"Путін намагатиметься залякувати, шантажувати та створювати напругу, але він не йде на повну ескалацію", – сказав він, додавши, що українці вже навіть іронізують з цього приводу.
"Кажуть, що треба дати генералу Келлогу український паспорт і залишити його тут, і щоб американці частіше до нас приїжджали, бо тоді Росія буде менше бомбити", – додав Зеленський.
Він також підкреслив:
"Це означає одне: Путін боїться Америки. Я весь цей час це казав, і я також говорив президенту. У будь-якому разі, Путін боїться Америки, і я в цьому впевнений. Це важливий момент".
Зеленський під час інтервʼю, зокрема, ствердив, що Трамп зможе закінчити війну.
"Президент Байден не зміг закінчити цю війну, але я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити".
Приїзд Келлога в Україну
Нагадаємо, 14 липня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом. Як стало відомо з офіційної сторінки глави держави у Telegram, з американським генералом відбулася продуктивна розмова. Основними темами стали шляхи досягнення миру та конкретні кроки, які Україна та США можуть зробити разом для його наближення.
Згодом з Кітом Келлогом зустрівся начальник ГУР Кирило Буданов. Він представив Келлогу сценарій війни до 2036 року.