"Просив його кинути": генерал Павленко розповів про порятунок Буданова на передовій (відео)

Ексзаступник керівника Головного управління розвідки Ілля Павленко розповів, як голова відомства отримав поранення руки. Спецпризначенці врятували воєначальнику життя, хоча він закликав цього не робити.

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Інцидент стався до повномасштабної війни, у зоні АТО. Тобі Буданов вирушив на бойове завдання і зазнав поранення. Деталі розкрив генерал‑майор Ілля Павленко у програмі "Хід Тузова" в ефірі "Апостроф TV".

Про порятунок Кирила Буданова — з 17:42

"Його поранили, і він просив хлопців його кинути", — згадав ексзаступник начальника ГУР.

Однак попри прохання Буданова спецпризначенці розвідки не змогли залишити на передовій пораненого побратима.

"Спецназ ГУР таке собі не дозволить. І хлопці дійсно якби його врятували", — підкреслив Павленко.

Він зазначив, що після цього випадку голова ГУР проходив реабілітацію. На згадку про той випадок на передовій у нього лишився шрам на руці.

Шрам, який помітили на руці Кирила Буданова Фото: ТСН

Генерал‑майор наголосив, що участь у спецопераціях — це усвідомлений ризик, який вимагає професіоналізму та відповідальності.

"Ти не йдеш, щоби загинути. Ти йдеш з розумінням, що ти повинен ризикнути своїм здоров’ям і своїм життям, але ти повинен зменшити цей ризик. Чому? Тобто ти повинен стати професіоналом. Ти повинен не допустити навіть того, щоби тебе поранили, бо ти станеш обузою для своїх побратимів", — пояснив він.

Поранення Буданова: що вже відомо

У 2023 році голова ГУР ділився, що тричі отримував поранення на передовій Донбасу. Найважчим він вважає друге поранення, коли один з уламків потрапив під серце, також були поранені спина і шия. Попри це Буданов пробіг приблизно 5 кілометрів, перш ніж втратив сили.

Під час третього поранення, як ділився сам розвідник, куля влучила у праву руку, пошкодивши ліктьовий суглоб. Після цього кінцівка погано згинається.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов назвав двох топпосадовців адміністрації Дональда Трампа у США, які виступають за збільшення допомоги для українців. Окремо він наголосив, що "в цій команді немає ворогів України".

22 липня у ГУР передавали, що Буданов повідомив про глобальний план Росії з переозброєння до 2036 року. З його слів, країна-агресорка готується до майбутньої масштабної війни, тому відбувається "тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства".