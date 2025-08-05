Це міф: Буданов пояснив, чому кнопкові телефони не захищають від прослуховування

Кнопкові мобільні телефони так само можливо прослухати, як і сучасні смартфони. Така можливість є "всюди й у всіх, і навіть у дуже технічно відсталих країн".

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Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Під час інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай він зазначив, що історії про нібито захищеність старих телефонів є міфом.

Буданов зауважив, що, коли в Росії радять використовувати старі телефони, або "двійки", як кажуть на сленгу, через те, що вони, нібито, надійніші, ці поради дають з абсолютно протилежною метою.

"Якщо ви берете телефони через те, що показують росіяни – то там інша логіка. Спокійно розкрию, оскільки це тактика ворога. Там це зроблено було з міркувань безпеки своєї, державної, – щоб узяти людей під повний контроль. Бо прослуховувати звичайний апарат – це технічно максимально легко. І щоб повністю контролювати, хто про що говорить, вони всім кажуть: "Ніяких месенджерів, нічого. Тільки старі кнопкові апарати". І так далі", – пояснив очільник ГУР МОУ.

Кнопочні телефони можна прослухати, як і смартфони Фото: ixbt

Він також пояснив, що навіть в наших сучасних реаліях можливо зберегти таємність цивільній людині і не залишати цифровий слід. Але тоді доведеться жити без мобільного телефону, без кредитних карток, користуватись тільки готівкою.

"Ну, скажімо так, не їздити особливо за кордон, не вести підприємницьку діяльність, як мінімум офіційну, ну, є шанс, що ви будете формально невидимкою. Ну, тобто, а якщо це розвідник, то у нього він просто працює під легенди. Засекречуються дані і це просто інша люди… Ну, тобто немає такого, що всі ходять з старими телефонами, не використовують інтернет. Це все взагалі міф", - пояснив Буданов.

Також він пояснив, що кращий спосіб захистити себе, або свою компанію від зламу – це локальна мережа.

"Є враження, що цивільні, коли надивилися різних фільмів більш стурбовані. Ви можете влізти там в наш сайт можна, ну, його можна зламати, да, він в інтернеті є. Ну, в офіційну пошту можете влізти. Все, все інше ж в локальній мережі", - розповів Буданов.

Нагадаємо, в інтерв'ю Раміні Есхакзай Кирило Буданов зізнався, що українська розвідка застосовує різні методи збору інформації, зокрема із залученням жінок, які працюють в ескорті та сфері проституції. За його словами, це нормальна і цілком виправдана практика.

А ексзаступник керівника Головного управління розвідки Ілля Павленко розповів, як голова відомства отримав поранення руки. Спецпризначенці врятували воєначальнику життя, хоча він закликав цього не робити.