"Телефон почав виснути": в кабінеті Садового знайшли прослушку (відео)

Андрій Садовий сам повідомив про знайдений пристрій та розповів, що його "криво припаяли" у зарядний блок радіотелефону.

"Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав "виснути", віддали в ремонт — результат бачите", — розповів очільник Львова.

Андрій Садовий розповів, що в його кабінеті знайшли прослушку

Він показав, що прослуховуючий пристрій було встановлено у зарядку для радіотелефона, який стояв у нього в кабінеті, де він зустрічається із "поважними людьми".

За словами Андрія Садового він припускає, що пристрій могли встановити як іноземні спецслужби, так і українці, тому він закликав СБУ розібратися.

У пості мер Львова наголосив, що у тому, хто встановив прослушку і навіщо, будуть з'ясовувати правоохоронці.

В СБУ інцидент із телефоном мера Львова поки не коментували, як і у Нацполіції.

