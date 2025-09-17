"Телефон почав виснути": в кабінеті Садового знайшли прослушку (відео)
Андрій Садовий сам повідомив про знайдений пристрій та розповів, що його "криво припаяли" у зарядний блок радіотелефону.
"Сьогодні в моєму кабінеті знайшли прослуховувальний пристрій. У звичайний зарядний блок радіотелефону криво припаяли сім-карту, карту пам’яті та мікрофон. Минулого тижня телефон почав "виснути", віддали в ремонт — результат бачите", — розповів очільник Львова.
Він показав, що прослуховуючий пристрій було встановлено у зарядку для радіотелефона, який стояв у нього в кабінеті, де він зустрічається із "поважними людьми".
За словами Андрія Садового він припускає, що пристрій могли встановити як іноземні спецслужби, так і українці, тому він закликав СБУ розібратися.
У пості мер Львова наголосив, що у тому, хто встановив прослушку і навіщо, будуть з'ясовувати правоохоронці.
В СБУ інцидент із телефоном мера Львова поки не коментували, як і у Нацполіції.
Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що прості кнопкові телефони можна прослухати так само легко, як і смартфони.
