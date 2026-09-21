"Очень плохая история": нардеп Гончаренко нашел у себя в машине прослушку (видео)

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что в автомобиле, которым пользуется и он, и члены его семьи, обнаружено прослушивающее устройство.

Парламентарий записал видео, где показал обнаруженное под порогом авто устройство. Он вызвал полицию, которая на момент записи уже была на месте, а также заявил, что ждет приезда следственно-оперативной группы.

"Друзья, ну, прослушка в машине народного депутата, члена постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), главы ВСК Верховной Рады — это очень плохая история, очень плохая. Я об этом буду говорить в Раде, в ПАСЕ, так просто я это не оставлю", — заверил Гончаренко.

Он уверен, что таким образом кто-то хочет оказывать на него давление, подчеркнув, что с давлением у него "все хорошо".

Видео дня

Нардеп отметил, что те, кто это сделал, "занимаются глупостями".

"Понимаю, властям очень не нравятся и вопросы, которые я задаю, и ВСК, но что поделаешь. Ничего. Они ищут, как же прослушать", — констатирует автор видео.

Гончаренко рекомендует им подписаться на его соцсети, чтобы быть в курсе всего, чем он занимается.

"Так что, друзья, будем с этим разбираться, а тем, кто этим занимается… Лучше бы вы занимались реальной преступностью коррупцией, российской агентурой, много чем другим, что есть у нас в стране, чем вот этим", — резюмировал депутат.

В полиции информацию пока никак не комментировали.

Буквально несколько дней назад о том, что в его авто обнаружено устройство, похожее на прослушку, говорил и мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, "жучок" в машине нашли ровно через год после того, как аналогичный аппарат был найден в его служебном кабинете.

Напомним, Гончаренко рассказал, почему Кравченко пошел против НАБУ.