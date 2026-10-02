Доводиться йти пішки через Дніпро: як кияни переживають транспортний колапс (фото, відео)

Автомобільні затори сьогодні фактично зупинили всю столицю України. В основному гігантські затори відчувались на найбільших дорожніх артеріях Києва.

За повідомленням кореспондентів "Суспільного", окремі люди навіть переходили мости пішки.

Фото: Суспільне

"Спочатку нам пощастило доїхати до правого берега. Їхали з Лісової до Хрещатика. Молилися доїхати хоча б до Арсенальної. Не було тривог. А назад — уже не пощастило. Тепер стоїмо з подругою, чекаємо і сподіваємося, що вліземо в цей автобус", — ділиться з кореспондентами ситуацією пані Тетяна.

"Я працювала на правому березі, то добиратися після 22:00 взагалі нереальною. Якщо не встигаєш на останню маршрутку — це таксі за 600-700 гривень. Це питання потрібно якось вирішувати. Або переїжджати на правий берег. Це вже набридло", — говорить Дарина.

Видео дня

У мережі вже викладають відео гігантських заторів у столиці.

Ми вже писали, що вранці через транспортний колапс ціни на таксі у Києві підскочили до 2300 грн. Експерт з питань ЖКГ та інфраструктури Олег Попенко повідомив Фокус, що наслідки обмеження руху через ключові переправи безпосередньо позначаться на економічній активності міста. Проблема стосується не лише працівників підприємств. Через ускладнене сполучення мешканцям може бути складніше потрапити до медичних закладів та навчальних установ.

Тим часом нардепи вже обговорюють варіанти логістики через Дніпро у випадку, якщо окупанти РФ пошкодять інші мости у столиці і їх доведеться перекривати. Серед варіантів розглядаються поромні та понтонні переправи, перерозподіл громадського транспорту та інші варіанти. Наразі йдеться саме про варіанти, які обговорюють у парламентському комітеті. Остаточне рішення щодо того, які з них можуть бути застосовані у Києві в разі пошкодження мостів, не ухвалено.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти знову поцілили у Південний міст. Після попередніх ворожих атак 1 жовтня міст вже залишався закритим для автомобілів та поїздів метро.