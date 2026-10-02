Приходится переходить Днепр пешком: как киевляне переживают транспортный коллапс (фото, видео)

Сегодня автомобильные пробки фактически парализовали всю столицу Украины. В основном гигантские пробки наблюдались на крупнейших транспортных артериях Киева.

По сообщениям корреспондентов "Суспільного", некоторые люди даже переходили мосты пешком.

Фото: Суспільне

"Сначала нам повезло доехать до правого берега. Ехали от Лесной до Крещатика. Молились, чтобы доехать хотя бы до Арсенальной. Никаких опасений не было. А обратно — уже не повезло. Теперь стоим с подругой, ждем и надеемся, что сможем сесть в этот автобус", — делится с корреспондентами ситуацией Татьяна.

"Я работала на правом берегу, и добираться после 22:00 было вообще невозможно. Если не успеваешь на последнюю маршрутку — придется брать такси за 600–700 гривен. Эту проблему нужно как-то решать. Или переезжать на правый берег. Это уже надоело", — говорит Дарья.

Видео дня

В сети уже появляются видео гигантских пробок в столице.

Мы уже писали, что утром из-за транспортного коллапса цены на такси в Киеве подскочили до 2300 грн. Эксперт по вопросам ЖКХ и инфраструктуры Олег Попенко сообщил Фокусу, что последствия ограничения движения через ключевые переправы непосредственно скажутся на экономической активности города. Проблема касается не только работников предприятий. Из-за затрудненного сообщения жителям может быть сложнее добраться до медицинских учреждений и учебных заведений.

Тем временем народные депутаты уже обсуждают варианты логистики через Днепр на случай, если оккупанты РФ повредят другие мосты в столице и их придется перекрыть. Среди вариантов рассматриваются паромные и понтонные переправы, перераспределение общественного транспорта и другие варианты. Пока речь идет именно о вариантах, которые обсуждаются в парламентском комитете. Окончательное решение о том, какие из них могут быть применены в Киеве в случае повреждения мостов, не принято.

Напомним, сегодня российские оккупанты вновь обстреляли Южный мост. После предыдущих атак противника 1 октября мост уже оставался закрытым для автомобилей и поездов метро.