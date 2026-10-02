Приходится переходить Днепр пешком: как киевляне переживают транспортный коллапс (фото, видео)
Сегодня автомобильные пробки фактически парализовали всю столицу Украины. В основном гигантские пробки наблюдались на крупнейших транспортных артериях Киева.
По сообщениям корреспондентов "Суспільного", некоторые люди даже переходили мосты пешком.
"Сначала нам повезло доехать до правого берега. Ехали от Лесной до Крещатика. Молились, чтобы доехать хотя бы до Арсенальной. Никаких опасений не было. А обратно — уже не повезло. Теперь стоим с подругой, ждем и надеемся, что сможем сесть в этот автобус", — делится с корреспондентами ситуацией Татьяна.
"Я работала на правом берегу, и добираться после 22:00 было вообще невозможно. Если не успеваешь на последнюю маршрутку — придется брать такси за 600–700 гривен. Эту проблему нужно как-то решать. Или переезжать на правый берег. Это уже надоело", — говорит Дарья.
В сети уже появляются видео гигантских пробок в столице.
Мы уже писали, что утром из-за транспортного коллапса цены на такси в Киеве подскочили до 2300 грн. Эксперт по вопросам ЖКХ и инфраструктуры Олег Попенко сообщил Фокусу, что последствия ограничения движения через ключевые переправы непосредственно скажутся на экономической активности города. Проблема касается не только работников предприятий. Из-за затрудненного сообщения жителям может быть сложнее добраться до медицинских учреждений и учебных заведений.
Тем временем народные депутаты уже обсуждают варианты логистики через Днепр на случай, если оккупанты РФ повредят другие мосты в столице и их придется перекрыть. Среди вариантов рассматриваются паромные и понтонные переправы, перераспределение общественного транспорта и другие варианты. Пока речь идет именно о вариантах, которые обсуждаются в парламентском комитете. Окончательное решение о том, какие из них могут быть применены в Киеве в случае повреждения мостов, не принято.
Напомним, сегодня российские оккупанты вновь обстреляли Южный мост. После предыдущих атак противника 1 октября мост уже оставался закрытым для автомобилей и поездов метро.