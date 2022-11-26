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Мир

Причина неизвестна: в Беларуси скончался глава МИД Владимир Макей (фото)

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Причину скоропостижной смерти Владимира Макея пока не называют

По словам пресс-секретаря МИД РБ Анатолия Глаза, покойный дипломат еще несколько дней назад планировал свою рабочую неделю и ничто не предвещало ухудшения его здоровья.

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В субботу, 26 ноября, скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Информация об этом появилась на официальной странице МИД республики в Твиттере.

"Несколько часов назад скоропостижно скончался. Ничего не предвещало. Большая потеря для всех нас", — сказал пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз.

По его словам, еще вчера (25 ноября, — ред.) Владимир Макей обсуждал рабочие планы на неделю и ничего не предвещало трагедии.

Причины смерти главы МИД Беларуси пока не называются. Дипломату было 64 года.

Умер Владимир Макей: что о нем известно

Владимир Макей стал помощником президента РБ Александра Лукашенко с начала 2000-х годов. В Министерство иностранных дел пришел в 2012 году.

На международной арене Макея считали представителем прозападного крыла белорусских властей. В частности, именно через него Александр Лукашенко коммуницировал с Евросоюзом и политическими лидерами США.

Известно, что накануне своей смерти главный дипломат Беларуси встречался с представителем Святого Престола в Беларуси – Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем.

Заметим, что в 2022 году Владимир Макей неоднократно вызывал общественный резонанс своими заявлениями по поводу российско-украинской войны.

Так, в августе Макей заявил, что Беларусь собирается судиться с Украиной из-за железнодорожных вагонов, которые наша страна планирует национализировать.

Однако уже в конце сентября глава беларусского МИД сделал заявление о том, что Минск хочет быть посредником в переговорах Украины и РФ. Дипломат сказал, что финальные мирные договоренности в рамках прекращения войны между Россией и Украиной должны учитывать и интересы РБ.

А несколькими днями позже Макей выразил мнение, что военные базы Москве лучше размещать на территории Смоленской области.

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Министр иностранных дел Беларуси скончался 26 ноября
Фото: Белта

Напомним, власти России во главе с Владимиром Путиным планируют ликвидацию президента Беларуси Александра Лукашенко, чтобы получить контроль над белорусской армией. Об этом пишет американский Институт Роберта Лансинга.

Также Фокус писал о том, что недавно умер Вадим Бакатин — последний председатель КГБ СССР. Бакатин прославился тем, что передал США чертежи подслушивающих устройств в американском посольстве и баллотировался в президенты РСФСР.