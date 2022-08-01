Умер Вадим Бакатин — последний председатель КГБ СССР

Бакатин прославился тем, что передал США чертежи подслушивающих устройств в американском посольстве и баллотировался в президенты РСФСР

Скончался Вадим Бакатин — последний председатель Комитета госбезопасности (КГБ) СССР. Ему было 84 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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Причины смерти Бакатина не уточняются.

Вадим Бакатин в 1985-1988 году был первым секретарем Кировского и Кемеровского обкома КПСС.

[ + – ] Вадим Бакатин — последний председатель КГБ СССР Фото: РИА Новости

До 1990 года занимал пост главы МВД СССР. При нем была отменена система платных осведомителей органов милиции, также Бакатин выступал против использования сотрудников МВД для подавления протестов.

В декабре 1990 года он был отправлен в отставку и на посту главы МВД его сменил Борис Пуго, ставший позднее участником ГКЧП.

В июне 1991 года Бакатин баллотировался на пост президента РСФСР. Он выступал за сохранение СССР, рассматривая Россию как "главный союзообразующий компонент государства" и за переход к рынку, но без излишней поспешности.

Занял последнее место среди шести кандидатов, получив около 3,5% голосов.

[ + – ] Борис Ельцин на выборах в 1991 году Фото: РИА Новости

Во время путча в августе 1991 года Бакатин выступал против ГКЧП и ездил к президенту СССР Михаилу Горбачеву в Форос. Был назначен главой КГБ СССР и реорганизовал ведомство. Результатом стало появление СВР (Служба внешней разведки РФ), ФСО (Федеральная служба охраны РФ) и ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте РФ), также из подчинения КГБ были выведены Пограничные войска.

После ликвидации КГБ в октябре 1991 года, возглавил созданную на его основе Межреспубликанскую службу безопасности (МСБ).

И уже в декабре Бакатин с разрешения Михаила Горбачева во время приема в посольстве США передал американскому послу Роберту Страуссу схему прослушки в новом здании посольства. Также он заявил, что вся аппаратура технически и морально устарела и не представляет секрета для американских спецслужб. После против него возбуждались уголовные дела, последнее из которых было закрыто только в 1999-м.

Вскоре после этого президент РФ Борис Ельцин освободил Вадима Бакатина от должности и предложил поехать послом в любую из стран, "кроме США и Франции", Бакатин от предложения отказался.

Более он посты в госструктурах не занимал: работал в Международном фонде экономических и социальных реформ и коммерческих компаниях, был советником в инвестиционной компании "Восток-капитал"

Вадим Бакатин написал три книги мемуаров про свою работу: "Освобождение от иллюзий", "Избавление от КГБ", "Дорога в прошедшем времени".

Напомним, в июне в Баку скончался экс-госсекретарь РСФСР, бывший первый вице-премьер правительства и соратник Бориса Ельцина — Геннадий Бурбулис. Ему было 76 лет.

Ранее умер Дмитрий Ковтун, которого Великобритания обвиняла в убийстве офицера ФСБ Александра Литвиненко, который, напомним, умер от отравления полонием.

И покончил с собой генерал-майор СВР в отставке. Бывший разведчик Лев Соцков застрелился из наградного пистолета. Ему было 90 лет.