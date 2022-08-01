Помер Вадим Бакатін — останній голова КДБ СРСР

Бакатін прославився тим, що передав США креслення пристроїв підслуховування в американському посольстві і балотувався в президенти РРФСР.

Помер Вадим Бакатін — останній голова Комітету держбезпеки (КДБ) СРСР. Йому було 84 роки. Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на інформоване джерело.

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Причин смерті Бакатіна не уточнюються.

Вадим Бакатін у 1985-1988 році був першим секретарем Кіровського та Кемеровського обкому КПРС.

[ + – ] Вадим Бакатін — останній голова КДБ СРСР Фото: РИА Новости

До 1990 року обіймав посаду глави МВС СРСР. За нього скасовано систему платних інформаторів органів міліції, також Бакатін виступав проти використання співробітників МВС для придушення протестів.

У грудні 1990 року його відправили у відставку і на посаді глави МВС його змінив Борис Пуго, який пізніше став учасником ДКНС.

У червні 1991 року Бакатін балотувався посаду президента РРФСР. Він виступав за збереження СРСР, розглядаючи Росію як "головний союзоутворювальний компонент держави" та за перехід до ринку, але без зайвої поспішності.

Зайняв останнє місце серед шести кандидатів, отримавши близько 3,5% голосів.

[ + – ] Борис Єльцин на виборах 1991 року Фото: РИА Новости

Під час путчу у серпні 1991 року Бакатін виступав проти ДКНС і їздив до президента СРСР Михайла Горбачова до Форосу. Був призначений головою КДБ СРСР та реорганізував відомство. Результатом стала поява СЗР (Служба зовнішньої розвідки РФ), ФСО (Федеральна служба охорони РФ) та ФАУЗІ (Федеральне агентство урядового зв'язку та інформації при президенті РФ), також із підпорядкування КДБ виведено Прикордонні війська.

Після ліквідації КДБ у жовтні 1991 року очолив створену на його основі Міжреспубліканську службу безпеки (МСБ).

І вже в грудні Бакатін із дозволу Михайла Горбачова під час прийому в посольстві США передав американському послу Роберту Страуссу схему прослуховування у новій будівлі посольства. Також він заявив, що вся апаратура технічно та морально застаріла і не є секретом для американських спецслужб. Після проти нього порушувалися кримінальні справи, остання з яких закрита лише 1999-го.

Незабаром після цього президент РФ Борис Єльцин звільнив Вадима Бакатіна з посади і запропонував поїхати послом до будь-якої країни, "крім США та Франції", Бакатін від пропозиції відмовився.

Більше він посад у держструктурах не обіймав: працював у Міжнародному фонді економічних та соціальних реформ та комерційних компаніях, був радником в інвестиційній компанії "Схід-капітал".

Вадим Бакатін написав три книги мемуарів про свою роботу: "Звільнення від ілюзій", "Позбавлення КДБ", "Дорога в минулому часі".

Нагадаємо, у червні в Баку помер ексдержсекретар РРФСР, колишній перший віцепрем'єр уряду та соратник Бориса Єльцина — Геннадій Бурбуліс. Йому було 76 років.

Раніше помер Дмитро Ковтун, якого Великобританія звинувачувала у вбивстві офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, який, нагадаємо, помер від отруєння полонієм.

І наклав на себе руки генерал-майор СЗР у відставці. Колишній розвідник Лев Соцков застрелився із нагородного пістолета. Йому було 90 років.