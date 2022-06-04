Помер Дмитро Ковтун, якого обвинувачують у вбивстві ворога Путіна: що відомо

Причиною смерті 57-річного Дмитра Ковтуна назвали ускладнення внаслідок коронавірусної інфекції.

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Дмитро Ковтун, звинувачений Великобританією в отруєнні колишнього співробітника КДБ і ФСБ Олександра Литвиненка, помер 4 червня в Росії. Про це в Telegram повідомив другий фігурант справи — депутат Державної Думи РФ Андрій Луговий.

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За його словами, 57-річний Дмитро Ковтун помер унаслідок захворювання, спричиненого коронавірусною інфекцією:

"Швидко помер мій близький і вірний друг Дмитро Ковтун. Для нас це непоправна та важка втрата. Від щирого серця висловлюю слова найглибшого співчуття всім близьким і рідним Діми".

Анонімне джерело підтвердило агентству ТАСС смерть Дмитра Ковтуна та відзначило, що причиною є COVID-19. За попередньою інформацією, він помер в одній із лікарень Москви.

Олександра Литвиненка отруїли в Лондоні 1 листопада 2006 року радіоактивним полонієм-210, який поліція виявила в його крові, а також у чайнику з готелю "Міленіум", де загиблий зустрівся з Андрієм Луговим, який також є колишнім співробітником ФСБ, напій уже був на столі.

Олександр Литвиненко потрапив у реанімацію з важким отруєнням У своїх свідченнях поліції заявив, що 16 жовтня того ж року зустрічався з Андрієм Луговим і Дмитром Ковтуном в офісі приватної охоронної фірми, і після тієї зустрічі його теж нудило. В офісі знайшли сліди полонію. Перед смертю Литвиненко заявив, що за його отруєнням стоїть Володимир Путін.

Примітно, що раніше Німеччина звинувачувала Дмитра Ковтуна в контрабанді полонію. Сліди цієї речовини виявили в німецькому будинку бізнесмена. Втім, у 2007 році німецька прокуратура зняла з нього всі звинувачення в справі, яка була пов'язана з отруєнням Олександра Литвиненка.