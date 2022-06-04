Умер Дмитрий Ковтун, обвиняемый в убийстве врага Путина: что известно

Причиной смерти 57-летнего Дмитрия Ковтуна назвали осложнения в результате коронавирусной инфекции.

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Дмитрий Ковтун, обвиняемый Великобританией в отравлении бывшего сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко, скончался 4 июня в России. Об этом в Telegram сообщил второй фигурант дела — депутат Государственной Думы РФ Андрей Луговой.

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По его словам, 57-летний Дмитрий Ковтун умер в результате заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией:

"Скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун. Для нас это невосполнимая и тяжелая утрата. От всего сердца выражаю слова самого глубокого соболезнования всем близким и родным Димы".

Анонимный источник подтвердил агентству ТАСС смерть Дмитрия Ковтуна и отметил, что причиной является COVID-19. По предварительной информации, он умер в одной из больниц Москвы.

Александра Литвиненко отравили в Лондоне 1 ноября 2006 года радиоактивным полонием-210, который полиция обнаружила в его крови а также в чайнике из гостинницы "Миллениум", где погибший встретился с Андреем Луговым, который также является бывшим сотрудником ФСБ, напиток уже был на столе.

Александр Литвиненко попал в реанимацию с тяжелым отравлением. В своих показаниях полиции заявил, что 16 октября того же года встречался с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном в офисе частной охранной фирмы, и после той встречи его тоже тошнило. В офисе обнаружили следы полония. Перед смертью Литвиненко заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин.

Примечательно, что ранее Германия обвиняла Дмитрия Ковтуна в контрабанде полония. Следы этого вещества обнаружили в немецком доме бизнесмена. Впрочем, в 2007 году немецкая прокуратура сняла с него все обвинения по делу, которое было связано с отравлением Александра Литвиненко.