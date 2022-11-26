У Білорусі помер глава МЗС Володимир Макей (фото)

За словами прессекретаря МЗС РБ Анатолія Глаза, покійний дипломат ще кілька днів тому планував свій робочий тиждень і ніщо не віщувало погіршення його здоров'я.

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У суботу, 26 листопада, раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці МЗС республіки у твітері.

"Кілька годин тому раптово помер. Нічого не віщувало. Велика втрата для всіх нас", — сказав прессекретар відомства Анатолій Глаз.

За його словами, ще вчора (25 листопада, — ред.) Володимир Макей обговорював робочі плани на тиждень і ніщо не віщувало трагедії.

Причини смерті глави МЗС Білорусі наразі не називаються. Дипломатові було 64 роки.

Помер Володимир Макей: що про нього відомо

Володимир Макей став помічником президента РБ Олександра Лукашенка з початку 2000-х років. До Міністерства закордонних справ прийшов у 2012 році.

На міжнародній арені Макея вважали представником прозахідного крила білоруської влади. Зокрема, саме через нього Олександр Лукашенко спілкувався з Євросоюзом і політичними лідерами США.

Відомо, що напередодні своєї смерті головний дипломат Білорусі зустрічався з представником Святого Престолу в Білорусі — Апостольським Нунцієм, архієпископом Анте Йозічем.

Зауважимо, що в 2022 році Володимир Макей неодноразово викликав суспільний резонанс своїми заявами щодо російсько-української війни.

Так, у серпні Макей заявив, що Білорусь збирається позиватися до України через залізничні вагони, які наша країна планує націоналізувати.

Проте вже наприкінці вересня глава білоруського МЗС зробив заяву про те, що Мінськ хоче бути посередником у переговорах України та РФ. Дипломат сказав, що фінальні мирні домовленості в межах припинення війни між Росією та Україною мають враховувати й інтереси РБ.

А декількома днями пізніше Макей висловив думку, що військові бази Москві краще розміщувати на території Смоленської області.

[ + – ] Міністр закордонних справ Білорусі помер 26 листопада Фото: Белта

Нагадаємо, влада Росії на чолі з Володимиром Путіним планує ліквідацію президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб отримати контроль над білоруською армією. Про це пише американський Інститут Роберта Лансінга.

Також Фокус писав про те, що нещодавно помер Вадим Бакатін останній голова КДБ СРСР. Бакатін прославився тим, що передав США креслення пристроїв підслуховування в американському посольстві та балотувався в президенти РСФСР.