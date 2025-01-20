Називав Зеленського "нацистом": республіканець Рамасвамі пішов із департаменту Ілона Маска

Екскандидат у президенти США хоче балотуватися на посаду губернатора штату Огайо і не зможе суміщати дві посади. Вівек Рамасавамі не раз говорив, що Україна далека від зразка демократії.

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Засновник біофармацевтичної компанії Roivant Sciences та екскандидат у президенти США Вівек Рамасавамі не працюватиме в Департаменті урядової ефективності (DOGE). Про це повідомляє газета The Washington Post із посиланням на інформовані джерела.

Створення департаменту ініціював американський мільярдер Ілон Маск. Відмова Рамасвамі не пов'язана з розбіжностями в поглядах із ним. Ймовірно, він ухвалив таке рішення через неможливість одночасно балотуватися на посаду губернатора штату Огайо і бути співголовою DOGE.

Команда Дональда Трампа в листопаді 2024 року повідомила, що Маску і Рамасвамі запропонували посади голів Департаменту урядової ефективності. Новий орган взаємодіятиме з Білим домом і Адміністративно-бюджетним управлінням.

Рамасвамі прославився антиукраїнською позицією — він назвав президента Володимира Зеленського "нацистом". Під час дебатів кандидатів від республіканців Рамасвамі сказав, що "Україна не є зразком демократії".

"Це країна [Україна], яка заборонила 11 опозиційних партій. Вона об'єднала всі ЗМІ в одне державне телебачення. Це не демократично. Вона пригрозила не проводити вибори цього року, якщо США не виділить більше грошей. Вони прославляли нациста у своїх лавах — коміка у штанях-карго, людину на ім'я Зеленський. Це не демократично", — говорив він.

Підприємець також підтримував ідею припинити російсько-українську війну і залишити РФ частину Донбасу. Зовнішньополітична стратегія США часів Джо Байдена щодо України "штовхала Росію в обійми Китаю". Цього зближення, на його думку, не можна допускати.

Нагадаємо, на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня прибув демократ Джон Феттерман. Чоловік шокував присутніх своїм зовнішнім виглядом — він одягнув шорти на голі ноги.

Фокус також розповідав про курйозний інцидент під час інавгурації Трампа з колишнім прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким. Щоб довести свою особистість, він показував охоронцям свій профіль у Вікіпедії.