Українці можуть отримати 14 тис. грн на дітей: кому заплатять

Розмір фінансової допомоги становить від 10 800 до 14 400 гривень на одну дитину, яка проживає в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або перебуває під опікою.

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Міжнародна благодійна організація "СОС Дитячі Містечка", що надає допомогу дітям-сиротам і дітям, які залишилися без батьківського піклування, оголосила про початок реєстрації на отримання грошової підтримки. Сума виплати варіюється від 10 800 до 14 400 гривень на одну дитину. Про це повідомляє пресслужба "СОС Дитячі Містечка".

Як повідомляється, кошти від міжнародної благодійної організації будуть надані:

прийомним сім'ям, куди було влаштовано дитину/дітей віком до 18 років у такий проміжок часу: з 01.10.2024 року до 31.12.2025 року;

дитячим будинкам сімейного типу, куди влаштували неповнолітню дитину/дітей віком у період з 01.10.2024 року до 31.12.2025 року;

опікунам (піклувальникам), куди було влаштовано неповнолітню дитину/дітей у період з 01.10.2024 року до 31.12.2025 року, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та опікунам (піклувальникам), куди було влаштовано дитину/дітей віком до 18 років протягом 2024 календарного року.

Програма охоплює всю територію України, за винятком районів, де тривають активні бойові дії та які включені до спеціального переліку уряду. Розмір фінансової допомоги становить від 10 800 до 14 400 гривень на одну дитину, яка проживає в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу або перебуває під опікою (піклуванням).

Грошова благодійна допомога для прийомних сімей та дитбудинків доступна в разі проходження реєстрації.

Крім того, передбачено допомогу в разі усиновлення, якщо йдеться про влаштування дитини, яка на момент звернення перебувала за кордоном (через евакуацію у складі інституційних установ). Можна отримати від 25 тис. до 40 тис. гривень (на дітей, які перебувають у Польщі, Східній, Західній та Північній Європі, у Туреччині, Грузії, Вірменії, Азербайджані).

Нагадаємо, що опитування українців про "тисячу Зеленського" показало, що понад третина здивовані новою ініціативою, 15% радіють, а близько чверті відчувають обурення і сором. Водночас понад 70% відповіли, що додаткова виплата не змінить їхнього матеріального становища.