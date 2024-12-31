Выплаты на детей 2025: в Украине запустили новую программу "Ребенок не один", кто получит деньги

Некоторым украинцам будут доступны выплаты от 6,4 до более 11 тысяч гривен. Для оформления поддержки нужно написать заявление и соответствовать условиям.

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Социальные выплаты: кто получит новую помощь

Финансовую поддержку получат семьи, которые принимают ребенка на временное устройство до того, как он приобретет статус сироты или лишенного родительской опеки.

До недавнего времени такие семьи не получали выплат. Из-за этого возрастали риски, что ребенок окажется в институциональном учреждении, потому что его содержание могло стать тяжелым бременем для родственников с небольшим достатком.

Социальные выплаты: суммы пособий

Размер поддержки таков:

на каждого ребенка — 2,5 прожиточного минимума;

на ребенка с инвалидностью — 3,5 прожиточного минимума.

Тоесть в 2025 году выплаты будут такие:

на ребенка в возрасте до 6 лет — 6407,5 гривен, в случае статуса инвалидности — 8970,5 гривен;

на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет — 7990 гривен, в случае статуса инвалидности — 11 186 гривен.

Социальные выплаты: как оформить

Заявление о назначении помощи может подать человек, который принял ребенка на временное устройство. Важное условие — семья должна постоянно проживать в Украине. Если период устройства продлят, можно продлить и срок предоставления поддержки.

Также выплаты может оформить представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно размещен ребенок.

Соответствующее заявление подается в органы социальной защиты населения, ЦПАУ или исполнительные органы территориальных общин.

Такая ситуация может возникнуть, если родители или кто-то один из них:

умер или погиб (а другой не выполняет обязанностей);

находится в оккупации, окружении;

объявлен в розыске или признан пропавшим без вести при особых обстоятельствах;

был захвачен в плен РФ;

лишен свободы страной-агрессором, например задержан или захвачен в заложники.

Помощь выплачивается на лицевой счет в уполномоченном банке, указанный в заявлении. Также средства можно получать на почте по месту жительства.

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