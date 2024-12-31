НБУ впервые поднял курс доллара выше 42 гривен: официальный курс евро тоже существенно вырос

С начала 2024 года курс доллара вырос на 4 гривны. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря — 41,9910 гривен за доллар.

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Национальный банк Украины впервые поднял курс доллара до нового исторического максимума — выше 42 гривен. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора.

Такой курс доллара зафиксирован впервые. В обменниках курс доллара подорожал до 42,40 грн. На межбанке американская валюта выросла на 11 копеек — до 42,06-42,09 грн/доллар (купля-продажа).

Официальный курс на 31 декабря установлен на уровне 42,0390 грн. за один доллар (+0,0987 грн.). Предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря — 41,9910 грн/долл.

С начала 2024 года курс доллара вырос на 4 гривны (на 10,7%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

Также наблюдается рост курса евро. 31 декабря он составляет 43,9266 грн (+0,1787 грн).

Курс популярных валют установлен на таком уровне:

1 евро — 43,9266 грн;

1 злотый — 10,2966 грн;

1 фунт стерлингов — 52,9460 грн.

Между тем начальник департамента казначейства "Глобус банка" Тарас Лисовой в комментарии УНИАН сообщил, что гривна может упасть в 2025 году до 46-47 гривен за доллар.

Напомним, что в 2024 году благодаря смягчению валютных ограничений украинский бизнес получил возможность обслуживать часть сделок по выплате купона по еврооблигациям.