НБУ вперше підняв курс долара вище 42 гривень: офіційний курс євро теж суттєво зріс

Від початку 2024 року курс долара зріс на 4 гривні. Попередній максимум було зафіксовано 24 грудня – 41,9910 гривень за долар.

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Національний банк України вперше підняв курс долара до нового історичного максимуму — вище 42 гривень. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті регулятора.

Такий курс долара зафіксовано вперше. В обмінниках курс долара подорожчав до 42,40 грн. На міжбанку американська валюта зросла на 11 копійок — до 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж).

Офіційний курс на 31 грудня встановлено на рівні 42,0390 грн за один долар (+0,0987 грн). Попередній максимум було зафіксовано 24 грудня – 41,9910 грн/дол.

Від початку 2024 року курс долара зріс на 4 гривні (на 10,7%) із 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Також спостерігається зростання курсу євро. 31 грудня він становить 43,9266 грн (+0,1787 грн).

Курс популярних валют встановлено на такому рівні:

1 євро — 43,9266 грн;

1 злотий — 10,2966 грн;

1 фунт стерлінгів — 52,9460 грн.

Між тим начальник департаменту казначейства "Глобус банку" Тарас Лісовий у коментарі УНІАН повідомив, що гривня може впасти в 2025 році до 46-47 гривень за долар.

Нагадаємо, що у 2024 році завдяки пом'якшенню валютних обмежень український бізнес отримав можливість обслуговувати частину угод із виплати купона за єврооблігаціями.