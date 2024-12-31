Виплати на дітей 2025: в Україні запустили нову програму "Дитина не одна", хто отримає гроші

Деяким українцям будуть доступні виплати від 6,4 до понад 11 тисяч гривень. Для оформлення підтримки потрібно написати заяву та відповідати умовам.

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Соціальні виплати: хто отримає нову допомогу

Фінансову підтримку отримають сім’ї, які приймають дитину на тимчасове влаштування до того, як вона набуде статусу сироти або позбавленої батьківського піклування.

Донедавна такі сім’ї не отримували виплат. Через це зростали ризики, що дитина опиниться в інституційному закладі, бо її утримання могло стати важким тягарем для родичів з невеликим достатком.

Соціальні виплати: суми допомоги

Розмір підтримки такий:

на кожну дитину — 2,5 прожиткового мінімуму;

на дитину з інвалідністю — 3,5 прожиткового мінімуму.

Тобто у 2025 році виплати будуть такі:

на дитину віком до 6 років — 6407,5 гривень, в разі статусу інвалідності — 8970,5 гривень;

на дитину віком від 6 до 18 років — 7990 гривень, в разі статусу інвалідності — 11 186 гривень.

Соціальні виплати: як оформити

Заяву про призначення допомоги може подати людина, яка прийняла дитину на тимчасове влаштування. Важлива умова — сім’я має постійно проживати в Україні. Якщо період влаштування подовжать, можна продовжити й термін надання підтримки.

Також виплати може оформити представник прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово розміщена дитина.

Відповідна заява подається до органів соціального захисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад.

Така ситуація може виникнути, якщо батьки або хтось один з них:

помер або загинув (а інший не виконує обов’язків);

перебуває в окупації, оточенні;

оголошений у розшуку або визнаний як зниклий безвісти за особливих обставин;

був захоплений у полон РФ;

позбавлений свободи країною-агресором, наприклад затриманий або захоплений у заручники.

Допомога виплачується на особовий рахунок в уповноваженому банку, вказаний у заяві. Також кошти можна отримувати на пошті за місцем проживання.

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