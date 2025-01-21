Украинцы могут получить 14 тыс. грн на детей: кому заплатят

Размер финансовой помощи составляет от 10 800 до 14 400 гривен на одного ребенка, проживающего в приемных семьях, детских домах семейного типа или находящегося под опекой.

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Международная благотворительная организация "СОС Детские Городки", оказывающая помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, объявила о начале регистрации на получение денежной поддержки. Сумма выплаты варьируется от 10 800 до 14 400 гривен на одного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба "СОС Дитячі Містечка".

Как сообщается, средства от международной благотворительной организации будут предоставлены:

приемным семьям, куда был устроен ребенок/дети в возрасте до 18 лет в такой промежуток времени: с 01.10.2024 года до 31.12.2025 года;

детским домам семейного типа, куда устроили несовершеннолетнего ребенка/детей в возрасте в период с 01.10.2024 года до 31.12.2025 года;

опекунам (попечителям), куда были устроены несовершеннолетние ребенок/дети в период с 01.10.2024 года до 31.12.2025 года, приемным семьям, детским домам семейного типа и опекунам (попечителям), куда были устроены ребенок/дети в возрасте до 18 лет в течение 2024 календарного года.

Программа охватывает всю территорию Украины, за исключением районов, где ведутся активные боевые действия и которые включены в специальный перечень правительства. Размер финансовой помощи составляет от 10 800 до 14 400 гривен на одного ребенка, проживающего в приемных семьях, детских домах семейного типа или находящегося под опекой (попечительством).

Денежная благотворительная помощь для приемных семей и детдомов доступна в случае прохождения регистрации.

Кроме того, предусмотрена помощь в случае усыновления, если речь идет об устройстве ребенка, который на момент обращения находился за границей (из-за эвакуации в составе институциональных учреждений). Можно получить от 25 тыс. до 40 тыс. гривен (на детей, находящихся в Польше, Восточной, Западной и Северной Европе, в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане).

Напомним, что опрос украинцев о "тысяче Зеленского" показал, что более трети удивлены новой инициативой, 15% радуются, а около четверти испытывают возмущение и стыд. В то же время более 70% ответили, что дополнительная выплата не изменит их материальное положение.