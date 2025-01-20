Правила зміняться: як рахуватимуть субсидію на комуналку у 2025 році

Якщо раніше деякі пільгові категорії користувалися комунальними пільгами незалежно від доходу сім'ї, то з 1 січня для населення діятиме один підхід — виходячи із середньомісячного сукупного доходу сім'ї.

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Із січня 2025 року в Україні почнуть діяти єдині правила надання субсидій та пільг на оплату комунальних послуг. Державна допомога буде доступна виключно сім'ям, чий сукупний дохід недостатній для самостійної оплати комунальних рахунків. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Згідно з колишніми умовами, в Україні право на пільги та субсидії зберігається за учасниками бойових дій, а також за людьми, які отримали інвалідність унаслідок воєнних дій.

Як пояснили в міністерстві, державна політика щодо визначення категорій громадян, які мають право на отримання державної допомоги, зазнає змін. Раніше деякі пільгові категорії могли розраховувати на комунальні пільги без урахування доходу сім'ї. Однак з 1 січня застосовуватиметься єдиний підхід, заснований на середньомісячному сукупному доході сім'ї.

Такий підхід дасть змогу владі в умовах повномасштабної війни та гострої необхідності економити бюджетні кошти, забезпечити підтримкою лише тих громадян, які точно без неї не обійдуться.

"При цьому, якщо сім'я звернулася за призначенням пільг з 1 січня 2025 року, її право на отримання пільги з урахуванням сукупного доходу сім'ї також визначатиметься з 1 січня 2025-го. Але якщо сім'я отримувала пільги ще до 31 грудня 2024 року включно, зміни щодо призначення застосовуватимуться після закінчення опалювального сезону 2024/2025", — розповіли в Міністерстві соціальної політики.

Таку можливість залишили за:

учасниками бойових дій;

українцями, які отримали інвалідність під час війни;

А ще 17 січня Кабмін підтримав проєкт Закону, в якому пропонують стимулювати тих громадян, які отримують монетизовані (у грошовому еквіваленті) пільги, спрямовувати ці кошти саме на оплату ЖКП. Наразі ситуація така, що більшість людей, отримуючи гроші від держави для оплати комуналки, витрачає їх на щось інше.

"Це призвело до збільшення боргів перед підприємствами критичної інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в грудні сім'ї ВПО, які отримують виплати на проживання, мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 6 500 грн на кожну дитину до 18 років. Ці кошти призначені для придбання теплого одягу або інших необхідних речей на зиму.

Додамо, що в рамках оновленої державної програми "еВідновлення" грошові компенсації на житло будуть надані не всім ВПО. Зокрема, право на виплати отримають ті, хто втратив єдине житло.